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Stoja Trade

Dolenjska cesta 242c, Ljubljana
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Stoja Trade
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Описание

Благодаря широкому спектру предложений и личному подходу опытных брокеров, Stoja пользуется высокой репутацией среди различных профилей клиентов - как в частном секторе, так и среди иностранцев, а также в дипломатических и местных деловых кругах.

Рынок недвижимости меняется день ото дня, и самые большие драгоценные камни в сфере недвижимости быстро превращаются в восторг тех, кто знает, как быстро его включить. Не упусти свой шанс. Команда брокеров Stoja регулярно пополняет свою богатую базу с выбором первоклассной недвижимости и борется за лучшее предложение с учетом ваших интересов и пожеланий.

Расскажите нам, что вы ищете, и мы уверены, что мы поразим вас нашими свойствами. Выберите партнера, которому вы можете доверять - так же, как нам доверяют многие клиенты в частном, деловом и дипломатическом секторах.

Квартиры
Смотреть все 23 объекта
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€ 386,743
Квартира 2 спальни в Бовец, Словения
Квартира 2 спальни
Бовец
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€ 331,639
Квартира 1 спальня в Бовец, Словения
Квартира 1 спальня
Бовец
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
We are selling a beautiful duplex apartment in the new settlement Biseri Soče in Bovec. T…
€ 286,220
Квартира 1 спальня в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Квартира 1 спальня
Upravna Enota Ljubljana
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
Резиденция Carpe Diem от др. Bitenc Резиденция представляет собой уникальный ассортимент про…
€ 490,979
Наши агенты в Словении
Zoran Đukić
Zoran Đukić
26 объектов
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SLOINVEST
79 объектов

Проект «Инвестиции в Словении» возник на основе постоянно растущего спроса на качественные и профессиональные услуги в рамках закона о риэлторских услугах в Словении для граждан стран СНГ и др.

Мы предлагаем избранные и проверенные варианты объектов недвижимости со стороны наших партнеров — сети агентств недвижимости, предоставляем полный комплекс услуг в сфере инвестиций в недвижимость и «живой бизнес»: от подбора и проверки объекта — до сопровождения сделки купли-продажи и дальнейшего управления объектом.

Большой выбор девелоперских проектов, высокопрофессиональные партнеры в сфере инжиниринга, проектирования, дизайнеров и строительных компаний. Наши специалисты говорят на словенском, русском, английском, хорватском и сербском языках.

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