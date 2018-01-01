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STAY PROPERTY

Турция, OBA MAH. MESUT CAD. NO 54/A - ALANYA / ANTALYA / TURKEY
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STAY PROPERTY
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
stayproperty.com
Описание

Компания STAY PROPERTY – агентство недвижимости полного цикла. Вам будет предложен полный спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в разных регионах Турции, самые низкие цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках. За годы работы накоплен уникальный опыт, позволяющий оперативно подбирать объекты под любой бюджет и пожелания заказчика с максимальной рентабельностью. Мы знаем потребности клиентов и самые выгодные с инвестиционной точки зрения предложения турецкого рынка.

Услуги
  • Строительство жилых объектов
  • Консультационные услуги
  • Полный комплекс предпродажных и сервисных услуг
  • Организация инфо-туров
  • Комплексное сопровождение сделок (под ключ)
  • Проведение правовой экспертизы объектов недвижимости
  • Продажа недвижимости в различных регионах Турции 
Наши агенты в Турции
Юлия Лебедева
Юлия Лебедева
Анастасия Рябкова
Анастасия Рябкова
504 объекта
Агентства рядом
Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Kinaci Property
67 объектов

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Home.com.tr
6 объектов

Home Real Estate – это прежде всего «Опыт, Доверие и Гарантии". Компания была основана в 2004 году и с того момента успешно осуществляет свою деятельность на турецком рынке недвижимости. С 2009 Home.com.tr начала партнерство со строительной компанией Ozdence Construction, что позволило компании стать более влиятельной и успешной в сфере строительства и недвижимости. Наша компания специализируется на предоставлении широкого спектра услуг на профессиональном уровне, мы выявляем тенденции для инвестиций в недвижимость, выбираем достойные земельные участки для создания эксклюзивных проектов, осуществляем поиск надежных строительных компаний для совместного сотрудничества, контролируем каждый этап строительства, осуществляем маркетинг, менеджмент и продажи. У нас огромный опыт строительства эксклюзивных вилл, резиденций и комплексов по индивидуальным проектам в Турции.

Well Homes Gayrimenkul
21 объект

Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

En Maximum
5 объектов

Мы начали свою деятельность в Стамбуле в 2005 году и активно предоставляем услуги по продаже квартир, магазинов, торговых площадок, а также земельных участков и недвижимости на проектной основе в Европейской части Стамбула, Бейликдюза, Авджлара, Есенюурта и Бахчешехира, на побережье моря в Анталии, Кемере и Алании. Наши партнеры по экспертным решениям помогают нам реализовывать архитектурные проекты по преобразованию городов, давать юридические консультации.

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