STAY PROPERTY
Турция, OBA MAH. MESUT CAD. NO 54/A - ALANYA / ANTALYA / TURKEY
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2017
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Описание
Компания STAY PROPERTY – агентство недвижимости полного цикла. Вам будет предложен полный спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в разных регионах Турции, самые низкие цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках. За годы работы накоплен уникальный опыт, позволяющий оперативно подбирать объекты под любой бюджет и пожелания заказчика с максимальной рентабельностью. Мы знаем потребности клиентов и самые выгодные с инвестиционной точки зрения предложения турецкого рынка.
Услуги
- Строительство жилых объектов
- Консультационные услуги
- Полный комплекс предпродажных и сервисных услуг
- Организация инфо-туров
- Комплексное сопровождение сделок (под ключ)
- Проведение правовой экспертизы объектов недвижимости
- Продажа недвижимости в различных регионах Турции
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