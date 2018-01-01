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ISTANBUL DREAM

ADNAN KAHVECI MAH. EUROPE CAD. KUBIST AVM ALTI NO:31 BEYKENT BEYLIKDUZU ISTANBUL
;
ISTANBUL DREAM
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.secgyo.com
Описание

Наша компания объединила для вас опытные названия сектора и выдающийся и широкий портфель. Мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию в нашем секторе и обеспечить безоговорочное удовлетворение нашей технической инфраструктурой и точный анализ опыта. В соответствии с нашими принципами работы мы ориентируемся на правильную недвижимость для правильного клиента, правильную цену и высокое удовлетворение, вместо занятой и высококлассной рутины. Наша компания объединила для вас опытные названия сектора и выдающийся и широкий портфель. Мы работаем над тем, чтобы изменить ситуацию в нашем секторе и обеспечить безоговорочное удовлетворение нашей технической инфраструктурой и точный анализ опыта. В соответствии с нашими принципами работы мы ориентируемся на правильную недвижимость для правильного клиента, правильную цену и высокое удовлетворение, а не на занятую и элитную рутину.

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Нашим приоритетом является понимание того, чего требуют наши уважаемые друзья, и предоставление необходимых услуг в этом направлении.

Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.

В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.

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