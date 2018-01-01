PALM CYPRUS

Миссия Lange&Smith - продвижение и реализация произведений архитектуры на основе мировых профессиональных стандартов риэлторской деятельности.
Архитектура - это искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения, а также, сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности в соответствии с их устремлениями, а также, современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями. В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические свойства объектов и их художественно-образный смысл. Художественный смысл и специфику архитектуры как искусства лучше всего выражает классическая Триада Витрувия: Прочность, Польза, Красота...