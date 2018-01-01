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PALM CYPRUS

Россия, Морская наб. 41
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PALM CYPRUS
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в России
Юлия Мушникова
Юлия Мушникова
Мария Варламова
Мария Варламова
35 объектов
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City Help Center
Lange&Smith

Миссия Lange&Smith - продвижение и реализация произведений архитектуры на основе мировых профессиональных стандартов риэлторской деятельности.

Архитектура - это искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения, а также, сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности в соответствии с их устремлениями, а также, современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениями. В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические свойства объектов и их художественно-образный смысл. Художественный смысл и специфику архитектуры как искусства лучше всего выражает классическая Триада Витрувия: Прочность, Польза, Красота...

Время
7 объектов
Аренда, покупка или продажа недвижимости – одни из наиболее популярных услуг, однако выбрать нужное помещение не так просто, поскольку Нижегородский рынок пресыщен предложениями от частных лиц и агентств. Продавцы стремятся к заключению сделки без посредников, но не всегда подобные отношения помогают действительно сэкономить. Выход – найти надежное агентство недвижимости, сотрудничество с которым и обеспечит успех операции. Компетентным и опытным помощником для Вас станет Инвестиционная компания "Time". В нашем распоряжении находится большая база объявлений о продаже, аренде или покупке объектов, в которой Вы обязательно найдете подходящий вариант.
TRIUMPH ESTATE AGENCY
12 объектов

TRIUMPH ESTATE AGENCY - компания эксперт на рынке недвижимости ОАЭ и Москвы.

Можем вам предложить самые актуальные инвестиционные и готовые проекты на выгодных условиях.

Большой выбор первичного жилья напрямую от застройщиков- КВАРТИРЫ, ДОМА, ВИЛЛЫ – под ваши пожелания с учетом цели покупки.

Предлагаем полный цикл услуг: от бесплатного подбора до пост-продажного обслуживания.

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. Без комиссии и с любовью.   Работаем для вас!

TRIUMPH ESTATE AGENCY

 

One Moscow
30 объектов

Премиальная недвижимость столицы. Отстаиваем позицию клиента, даем объективную информацию по рынку. Помогаем подобрать квартиру, и заработать от 10% годовых на инвестициях в новостройки.

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