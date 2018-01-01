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SAFE BUILD GROUP LLC

4 M.Khinikadze Str.
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SAFE BUILD GROUP LLC
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Грузии
Giorgi Gogichaishvili
Giorgi Gogichaishvili
1 объект
Агентства рядом
Basidon
3 объекта

Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.

Geo Estate
419 объектов

Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

Tbilhouse
1 объект

Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

ELT Building
1 объект

Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

RECOM
500 объектов

Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость в Батуми на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас.

Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье.

Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт и новые технологии.

Безвозмездная услуга. Для наших клиентов услуги по покупке недвижимости в Батуми предоставляются бесплатно. Комиссию нам оплачивает собственник, застройщик.

Без предоплаты. Мы не берем с клиентов предоплату или залог, тем самым не лишаем их свободы действий и выбора.

Помогаем экономить. Продаем недвижимость по цене застройщика, договариваемся с застройщиком о скидке и рассрочке.

Обеспечиваем комфорт. В удобное для клиента время организуем просмотр. Организуем дистанционную покупку недвижимости.

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