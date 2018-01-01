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S.F PROPERTIES

Spirosfikias@icloud.com
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S.F PROPERTIES
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Тип компании
Агентство недвижимости
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sf-properties.gr
Наши агенты в Греции
Spiros Fikias
Spiros Fikias
1 объект
Агентства рядом
Dionisiou Real Estate
Жилая недвижимость 173 Коммерческая недвижимость 9

Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.

AXIA REAL ESTATE
Жилая недвижимость 214 Коммерческая недвижимость 38 Долгосрочная аренда 192

Компания AXIA REAL ESTATE имеет офисы в 3-х крупных городах нашей страны. В АФИНАХ 53 Solonos, THESSALONIKI 53 Vassileos Irakliou и 53 KAVALA Pavlou Mela 12.  Компания AXIA REAL ESTATE основана на трех очень простых и твердых принципах: 25-летний опыт, прозрачность и командная работа. Руководители, привлеченные с рынка недвижимости, а также из различных других профессиональных областей, согласовали эти принципы, чтобы внести свой вклад в создание большой творческой и активной команды по недвижимости с образцовым обслуживанием и завидными результатами. Философия нашего офиса - это отличное обслуживание клиентов, будь то покупатель или продавец, уважение к его выбору и использование собственности или наличных денег, которые у него есть, с конфиденциальностью и, прежде всего, честностью.

Erasmosgroup
Жилая недвижимость 173 Коммерческая недвижимость 6

ERASMOS Group - это агенство по продаже недвижимости, яхтингу, страхованию и финансам, основанное в 2009 году и предоставляющее следующие услуги:

Покупка, продажа и аренда всех видов недвижимости; Яхтенные и парусные брокеры; Экспертиза недвижимости; Ремонт и управление недвижимостью; Страхование и финансы; Услуги по сносу объектов. Наши коллеги с более чем 30-летним опытом проходят регулярное обучение, чтобы быть в курсе изменений на рынке и предоставлять нашим клиентам наиболее выгодные услуги.

Мы предлагаем нашим клиентам лучшие решения, всегда уважая их время, желания и деньги.

ERASMOS GROUP является участником:

Афинская ассоциация риэлторов (MAS) Ассоциация сертифицированных экспертов Греции (EPPA) Национальная ассоциация риэлторов (НАР)

EPSILON TEAM
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 1

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

SUPERVISOR
Жилая недвижимость 2 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1

 

Ваш эксперт по недвижимости в Германии и Греции.

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