REIT GROUP

Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!