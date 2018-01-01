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REIT GROUP

ул. „Бели лилии“9010 Цветен квартал, Варна, Болгария
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REIT GROUP
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Болгарии
Анастасия Абрамова
Анастасия Абрамова
16 объектов
Денис Кабаев
Денис Кабаев
Агентства рядом
BESTAY PROPERTY LTD
66 объектов

Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!

Avrora Plus
141 объект
Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FIABCI. В апреле 2017 г. агентство ”АВРОРА ПЛЮС” награждена в рейтинге Росийского портала международной недвижимости: Homesoverseas, как лучшая фирма недвижимости в Болгарии, работающая на русскоязычном рынке.
Дрийм Хоум
483 объекта

Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.

Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
Universal Mellia Group
108 объектов

Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!

С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

Atikante Estates
1 объект

Мы - агентство по недвижимости нового поколения:

мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества клиентов; бесплатные юридические, архитектурные и бухгалтерские консультации, входящие в комиссию; работаем с крупнейшими зарубежными компаниями и инвестиционными фондами; мы не только брокеры, но и инвесторы - сдаем в аренду, покупаем и ремонтируем недвижимость.

Сделайте свою жизнь проще, связавшись с нами!

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