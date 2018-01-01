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Red Sea Pro

Hurghada - Egypt
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Red Sea Pro
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Описание

Red Sea Pro Company - компания по маркетингу и инвестициям в недвижимость в Хургаде уже более 12 лет
Опыт - это то, что отличает нас в области недвижимости, чтобы обеспечить безопасные шаги для вас, чтобы получить вашу собственность в Хургаде.

 

Наши агенты в Египте
George Maher
George Maher
4 объекта
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My Real Estate
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Компания «Моя недвижимость» предлагает большой выбор квартир и вилл в Египте на Красном море, а также участки земли, отели, здания и другие объекты недвижимости. Мы занимаемся продажей недвижимости в Хургаде, Эль Гуне, Сафаге, Марса Аламе, Шарм эль-Шейхе, Каире, Айн Сохне, на Средиземноморском побережье, в Александрии и других регионах Египта.

Также, мы предлагаем Вам эксклюзивные яхты на покупку и аренду.

Мы предоставляем весь комплекс услуг по поиску и приобретению недвижимости в Египте – квартир, вилл, участков земли и т.д.

Мы предоставляем нашим покупателям рекомендации профессиональных независимых юридических компаний, которые проведут все необходимые процедуры по оформлению Вашей покупки.

Мы также можем порекомендовать компании, предоставляющие услуги по дизайну и отделке, страховые компании, которые помогут Вам получить дом Вашей мечты в Египте.

Hurghadians Property
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Известное агентство недвижимости Hurghadians Property предлагает вам широкий выбор недвижимости в Хургаде, Сахл-Хашише, Эль-Гуне, Макади и Сома-Бей. Мы гордимся тем, что смогли завоевать безукоризненную репутацию, работая как с застройщиками, так и индивидуальными покупателями на всем побережье Красного моря. Нам удалось этого достичь, удовлетворяя все потребности отечественных и международных инвесторов. Мы подбираем для вас лучшие варианты в самых привлекательных местах по объективным ценам. Мы будем рады предоставить вам лучшие и надежные услуги по покупке, аренде или продаже квартир, вилл и коммерческой недвижимости в районе Красного моря.

Palma Group Developer
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Palma Group Hotels and Developments - датско-египетская компания, расположенная в Хургаде. Первый проект недвижимости был начат в 2005 году, начиная с Palma Resort.

Стремясь к устойчивому развитию и уникальной архитектуре, компания продолжает распространять инновации и укреплять лояльность партнеров и домовладельцев.

Deals On Seas - عقارات عالبحر
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Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real estate and infrastructure using modern tools, reconciling the interests of the tenant and the client through the maintenance and protection of assets, as well as ensuring the maximum value of assets.  

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