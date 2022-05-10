Red Feniks

AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.

В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли. Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни. Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени. Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности. Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу. Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране. Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.