Red Feniks
Международное агентство недвижимости RED FENIKS является российским представительством зарубежных застройщиков и крупнейших агентств недвижимости в Европе. Главное преимущество компании состоит в большой и точной базе данных объектов недвижимости и в безукоризненной репутации партнеров. Наши партнеры — самые сильные и профессиональные компании, с хорошо подобранным штатом и юридической поддержкой.
Наша репутация и профессионализм сотрудников гарантируют клиентам компании высокий сервис и прекрасный выбор объектов недвижимости. Среди наших предложений есть эксклюзивные, которые предлагаются только нашей компанией или нашим партнером. Мы предлагаем вашему вниманию обширную базу высококачественных объектов всех типов недвижимости в Европе: квартиры, апартаменты, таунхаусы, виллы, дома, коттеджи, офисные, торговые помещения, а также участки под строительство, инвестиционные проекты.
Компания RED FENIKS оказывает весь спектр услуг в сфере зарубежной недвижимости.
- Аналитические и консультационные услуги по инвестициям за рубежом;
- Предварительная консультация по покупке недвижимости в Черногории;
- Организация поездки в Черногорию;
- Авиабилеты в Черногорию;
- Просмотр объектов недвижимости в Черногории;
- Юридическое оформление сделки в Черногории;
- Регистрация юридического лица на территории Черногории;
- Помощь в ведении фирмы;
- Помощь в оформлении вида на жительство для наших клиентов;
- Помощь в обслуживании приобретенной недвижимости (обустройство, ремонт, уборка, охрана, оплата коммунальных и налоговых платежей).