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Red Feniks

Россия, Central Federal District Moscow
;
Red Feniks
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.redfeniksgroup.com
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Описание

Международное агентство недвижимости RED FENIKS является российским представительством зарубежных застройщиков и крупнейших агентств недвижимости в Европе. Главное преимущество компании состоит в большой и точной базе данных объектов недвижимости и в безукоризненной репутации партнеров. Наши партнеры — самые сильные и профессиональные компании, с хорошо подобранным штатом и юридической поддержкой.

Наша репутация и профессионализм сотрудников гарантируют клиентам компании высокий сервис и прекрасный выбор объектов недвижимости. Среди наших предложений есть эксклюзивные, которые предлагаются только нашей компанией или нашим партнером. Мы предлагаем вашему вниманию обширную базу высококачественных объектов всех типов недвижимости в Европе: квартиры, апартаменты, таунхаусы, виллы, дома, коттеджи, офисные, торговые помещения, а также участки под строительство, инвестиционные проекты.

Компания RED FENIKS оказывает весь спектр услуг в сфере зарубежной недвижимости.

Услуги
  • Аналитические и консультационные услуги по инвестициям за рубежом;
  • Предварительная консультация по покупке недвижимости в Черногории;
  • Организация поездки в Черногорию;
  • Авиабилеты в Черногорию;
  • Просмотр объектов недвижимости в Черногории;
  • Юридическое оформление сделки в Черногории;
  • Регистрация юридического лица на территории Черногории;
  • Помощь в ведении фирмы;
  • Помощь в оформлении вида на жительство для наших клиентов;
  • Помощь в обслуживании приобретенной недвижимости (обустройство, ремонт, уборка, охрана, оплата коммунальных и налоговых платежей).
Квартиры
Смотреть все 695 объектов
Квартира 2 спальни в Пескара, Италия
Квартира 2 спальни
Пескара
Комнаты 3
Площадь 148 м²
EC-55. Апартамент дуплекс около моря в г. Пескара Элегантная квартира расположена на двух эт…
€ 290,000
Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо
Комнаты 4
Площадь 118 м²
LH-2Q23. Квартира в продаже в Сан-PемоСан-Ремо, фантастически расположенная 3-комнатная ква…
€ 365,000
Квартира 2 спальни в Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни
Менаджо
Комнаты 3
Площадь 90 м²
VB-10057. Апартаменты в МенаджоРядом с центром и озером (всего 300-400 метров), удивительная…
€ 278,000
Квартира 2 спальни в Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco
Комнаты 3
Площадь 80 м²
GH-ZV00028. Квартира с великолепным видом на озероНовая трехкомнатная квартира на втором эта…
€ 199,000
Дома
Смотреть все 840 объектов
Вилла 5 спален в Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
€ 2,100,000
Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо
Комнаты 5
Площадь 180 м²
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
€ 1,550,000
Вилла 3 спальни в Кампороссо, Италия
Вилла 3 спальни
Кампороссо
Комнаты 4
Площадь 160 м²
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
€ 375,000
Вилла в Moniga del Garda, Италия
Вилла
Moniga del Garda
Площадь 674 м²
GH-280418. Роскошная вилла на первой линии в Паденге-Суль-ГардаРоскошная вилла на первой лин…
€ 8,000,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 122 объекта
Коммерческая 5 спален в San Cresci, Италия
Коммерческая 5 спален
San Cresci
Комнаты 6
Площадь 3 507 м²
LD-1971. Роскошная вилла среди живописных холмов КьянтиВ зеленых живописных окрестностях кла…
€ 8,200,000
Коммерческая 5 спален в Гроссето, Италия
Коммерческая 5 спален
Гроссето
Комнаты 6
Площадь 1 600 м²
LD-1498. Вилла класса люкс в ГроссетоВ провинции Гроссето на юге Тосканы выставлено на прода…
€ 12,000,000
Коммерческая в Рим, Италия
Коммерческая
Рим
Площадь 3 000 м²
IT-210518-1. КИНОТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр (стены и бизнес).…
€ 7,600,000
Коммерческая 5 спален в Флоренция, Италия
Коммерческая 5 спален
Флоренция
Комнаты 6
Площадь 2 840 м²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
€ 18,000,000
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AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.

В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли. Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни. Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени. Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности. Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу. Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране. Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
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Эксклюзивные объекты элитной недвижимости в Крыму. Доходная недвижимость в теплых странах по всему миру!

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Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки по купле-продаже и аренде жилой, коммерческой и загородной недвижимости, в том числе и элитной. База предложений АН «НА ПЕТРОВКЕ» — одна из крупнейших в Москве и Подмосковье, в ней представлены объекты всех сегментов рынка. Мы профессионально оказываем услуги по основным и сопутствующим операциям, связанным с объектами недвижимого имущества. Если раньше вы думали, что покупка или продажа недвижимости представляет собой нечто сложное и изнурительное, то, обратившись к нам, вы кардинально поменяете свое мнение! Мы проведем экспертную оценку жилья и поможем вам выгодно купить, продать, обменять или арендовать недвижимость в любом районе Москвы. Мы не просто осуществляем сделки с недвижимостью: особым предметом внимания для нас являются вопросы правового обеспечения наших клиентов и юридическая чистота всех поступающих к нам объектов. АН «НА ПЕТРОВКЕ» — это современный подход к организации бизнеса, с максимально эффективным использованием маркетинговых и интернет-технологий. При этом мы постоянно учимся, стремимся развиваться и хотим, чтобы это устремление также приносило пользу и вам. Покупая, продавая или арендуя недвижимость через АН «НА ПЕТРОВКЕ», вы получаете гарантию качества предоставляемых услуг! Мы способны провести сделку любой сложности, сэкономив ваше время и деньги!
ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"
4 объекта

ООО «Акрополь СПб» Риэлторская Компания «БагИра» основана в 2001 году. Действительный член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деятельность компании на рынке недвижимости сертифицирована и застрахована.

Ключ успеха компании — наши специалисты. Сегодня мы — это профессиональная риэлторская компания, предоставляющая своим специалистам современные технологии в работе с недвижимостью, которые позволяют профессионально и качественно обслуживать наших клиентов. В 2014 году мы стали победителем ХХ Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА — 2014» в номинации «Лучшая риэлторская компания». Компания является официальным партнером ведущих банков России, таких как «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Благодаря накопленному опыту работы нашей фирмы в компании созданы курсы по обучению и повышению квалификации сотрудников. Наши сотрудники проходят обязательное обучение в фирме, в Институте недвижимости, и каждые 3 года проходят аттестацию в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это гарантирует высокую компетенцию и юридическую грамотность наших специалистов. ООО «Акрополь СПб» РК «БагИра» предоставляет широкий спектр услуг на рынке недвижимости с использованием новейших технологий.

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