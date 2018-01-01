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Realting Real Estate

Черногория, Montenegro Rožaje Municipality
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Realting Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
realting.com
Описание

Оказываем высококвалифицированные услуги всем заинтересованным в покупке/продаже жилья. 

Услуги

Продажа, покупка, аренда квартиры, дома, земельного участка.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс Urban House
Жилой комплекс Urban House
Варшава, Польша
Цена по запросу
Площадь 96 м²
1 объект 1
Агентство: Realting Real Estate
Проект Urban House расположен вблизи от центра города, рядом с посольством и другими дипломатическими учреждениям, что что позволило создать безопасное и спокойное место для проживания в оживленном городе. В проект было инвестировано 5 миллионов евро, и он полностью нацелен на создание экологичного и уютного развития. Внутри расположены различные развлекательные или зеленые насаждения, детская игровая площадка и множество сложных зон отдыха с конкретными растениями. Комплекс круглосуточно обслуживается службой безопасности и консьержем. Проект полностью разработан для создания мира, безопасности и уютной обстановки для жителей.
Наши агенты в Черногории
Elena Khotsko
Elena Khotsko
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Konstantin Dvorak
Konstantin Dvorak
Yusuf Makka
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Master Finance
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Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

Westhill Property D.O.O
Жилая недвижимость 550 Коммерческая недвижимость 36

Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.   

На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Жилая недвижимость 145 Коммерческая недвижимость 7

Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.

MONTBEL D.O.O.
Жилая недвижимость 556 Коммерческая недвижимость 26

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Zuma Real Estate Ltd.
Новостройки 58 Жилая недвижимость 859 Коммерческая недвижимость 60

Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию. Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе: – продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости, – консультирование по вопросам собственности, – маркетинг недвижимости, – оценка недвижимости, – партнерство в сфере недвижимости, – информационные технологии в сфере недвижимости, – опросы – исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов. Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов. Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ

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