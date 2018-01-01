Realting Real Estate

Проект Urban House расположен вблизи от центра города, рядом с посольством и другими дипломатическими учреждениям, что что позволило создать безопасное и спокойное место для проживания в оживленном городе.
В проект было инвестировано 5 миллионов евро, и он полностью нацелен на создание экологичного и уютного развития.
Внутри расположены различные развлекательные или зеленые насаждения, детская игровая площадка и множество сложных зон отдыха с конкретными растениями. Комплекс круглосуточно обслуживается службой безопасности и консьержем. Проект полностью разработан для создания мира, безопасности и уютной обстановки для жителей.
Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.
Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.
В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.
Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.
D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.
Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.
D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.
Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию.
Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе:
– продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости,
– консультирование по вопросам собственности,
– маркетинг недвижимости,
– оценка недвижимости,
– партнерство в сфере недвижимости,
– информационные технологии в сфере недвижимости,
– опросы
– исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов.
Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов.
Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ