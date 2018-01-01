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RealCapital.me

Черногория, Mese Selimovica br.6, Podgorica, 81000, Montenegro
;
RealCapital.me
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
realcapital.me
Наши агенты в Черногории
Artem Realcapital
Artem Realcapital
1 объект
Агентства рядом
Green Gold Estate
1 объект

Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

BŪREAU. Montenegro | HOT PROPERTY
27 объектов

BŪREAU. Montenegro | Hot property - агентство недвижимости, специализирующееся на продаже недорогих квартир в Черногории. HOT PROPERTY - отдельное направление в работе агентства недвижимости BŪREAU. Montenegro. Мы занимаемся созданием и подбором эксклюзивных ценовых предложений на квартиры в Черногории. Все квартиры, предлагаемые нами, имеют цену в 2-3 раза ниже рыночной по определенным причинам. В большинстве своем это наши собственные девелоперские проекты с низкой себестоимостью, которые мы создаем благодаря нашей глубокой экспертизе в рынке и сильным компетенциям наших партнеров, великолепно решающих юридические и строительные вопросы. Так же мы работаем со срочными продажами, банковскими и аукционными объектами, а так же инвестициями в проекты наших застройщиков-партнеров. Наша методика является инновационной для рынка недвижимости Черногории! Изучите предлагаемые нами возможности купить квартиру в Черногории недорого и убедитесь в этом сами!

Galeo D.O.O.
49 объектов
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
ADRIATIC SEA EXPERT
1 объект
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
Monteonline
136 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
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