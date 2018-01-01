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RE/MAX Immopartner Tyrol Immo GmbH

Bahnhofstraße 2
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RE/MAX Immopartner Tyrol Immo GmbH
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.remax.at/de/imo/remax-immopartner
Описание

Профессиональный — конечно — устойчивый – прозрачный — региональный — Это не просто наши крылатые фразы, это наше призвание…!

Ищете ли вы новый дом для своей семьи, хотите продать свои четыре стены или хотите стать предпринимателем и инвестировать в коммерческую недвижимость… Все это важные решения, вызывающие множество вопросов, как технических, так и эмоциональных.

Наша команда RE/MAX Immopartner в качестве ваших экспертов по вопросам вашей сделки с недвижимостью в районах Инсбрук-Ланд и Штадт, а также в Шваце с двумя офисами в Тельфсе и Шваце, сопровождает вас, начиная с реалистичного оценка: от профессионального и оптимального маркетинга до принятия решения о том, какой метод маркетинга подойдет для вашей недвижимости. Организацию и сопровождение от просмотра до подписания договора купли-продажи мы воспринимаем как естественную услугу!

Мы хотим «подарить вашей мечте дом»; - свяжитесь с нами, мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Наши агенты в Австрии
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Atlanta
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   ROTH&SCHIELD – международное агентство недвижимости и инвестиционно-строительная компания с 30-летней историей. Наша компания занимается всем спектром операций с недвижимостью: покупка и продажа жилой недвижимости (квартир, апартаментов, комнат, домов), аренда жилой недвижимости, продажа земельных участков, покупка и продажа коммерческой недвижимости (офисы, склады, промышленные помещения, продажа готового бизнеса), аренда коммерческой недвижимости в следующих странах: Австрия, Испания, Германия, Грузия, Турция, Украина, Венгрия, Франция, Чехия, Словакия. Список стран непрерывно растет. Мы поможем подобрать и купить для вас недвижимость в любой точке Европе на самых выгодных условиях. Наша цель – благополучие наших клиентов.

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Австрийская компания Crown Consulting — одна из немногих русскоязычных фирм в Австрии, которая окажет вам весь спектр услуг по подбору жилой или коммерческой недвижимости, кредитованию частной недвижимости и инвестиционных проектов, проконсультирует по инвестициям в Австрии, а также поможет в оформлении вида на жительство, организации переезда и в решении всех сопутствующих вопросов в кооперации с сертифицированными партнерами.

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ImmoTrading (ИммоТрейдинг) – это австрийская компания, зарекомендовавшая себя в качестве надёжного партнера на рынке жилой недвижимости. Компания успешно работает с высококачественными объектами в Австрии, Венгрии и ОАЭ. Наши клиенты и партнёры – это собственники жилья, индивидуальные и институциональные инвесторы, которые доверяют нам и пользуются услугами компании более 15 лет.

Нас отличает серьезный и цельный подход к делу. Благодаря многолетнему опыту работы на европейском рынке недвижимости, а также индивидуальному подходу к каждому клиенту мы предоставляем услуги высокого качества. Результатами нашей работы довольны даже наиболее взыскательные клиенты. Команда ImmoTrading владеет русским, английским, немецким и венгерским языками и будет рада быть Вам полезной, оказывая сопровождение в процессе покупки или продажи объектов жилой и коммерческой недвижимости на Вашем родном языке!

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