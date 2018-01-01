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Prestige Georgia LLC

Грузия, Georgia, Tbilisi, Zurab Sakandelidze str., 8-1
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Prestige Georgia LLC
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська
Услуги

«Престиж Грузия» на высоком и профессиональном уровне предоставляет риэлтерские услуги физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческих объектов, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческих объектов.

С помощью нас вы сможете приобрести жилье в элитном и бюджетном сегменте. В нашем агентстве находится огромное количество предложений как на продажу так и в аренду, а также большое количество загородных домов, коттеджей, складов, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в подборе лучшего для вас варианта и оформят сделку максимально качественно и быстро!

С 2022 года успешно работаем в формате on-line без физического офиса. Данный формат позволил адаптировать работу агентства недвижимости к современным реалиям и более тесно работать с клиентами.

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С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!

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