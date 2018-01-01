Prestige Georgia LLC

Услуги

«Престиж Грузия» на высоком и профессиональном уровне предоставляет риэлтерские услуги физическим и юридическим лицам в основных сегментах рынка: покупка и продажа квартир в новостройках и на вторичном рынке, покупка и продажа загородной недвижимости, покупка и продажа коммерческих объектов, аренда квартир, аренда домов и коттеджей, аренда коммерческих объектов.



С помощью нас вы сможете приобрести жилье в элитном и бюджетном сегменте. В нашем агентстве находится огромное количество предложений как на продажу так и в аренду, а также большое количество загородных домов, коттеджей, складов, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в подборе лучшего для вас варианта и оформят сделку максимально качественно и быстро!

С 2022 года успешно работаем в формате on-line без физического офиса. Данный формат позволил адаптировать работу агентства недвижимости к современным реалиям и более тесно работать с клиентами.