Ponto MK Group

Kınaci Group Constructıon
Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.
До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.
Kınaci Group имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .
Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.
Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.
Наши объекты:
Happy Life Homes;
Suite Residence;
Marmara Residence;
Orange Garden Residence;
Dolce Vita Residence;
Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.