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Ponto MK Group

Kadıpaşa, Keykubat Blv. NO:2/4, 07400 Alanya/Antalya
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Ponto MK Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Турции
Artem Sharipov
Artem Sharipov
1 объект
Агентства рядом
Liga Real Estate
1 189 объектов

Нам всего 4 года, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат.

Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.

Мы гарантируем ЛУЧШУЮ цену на понравившийся вам объект недвижимости.

Kinaci Property
92 объекта

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
eturkey

АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.

Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году открылся её филиал в Москве. Шерикбек приехал в Турцию в 1992 году, учиться по специализации «Международный туризм и гостиничный бизнес», и буквально влюбился в эту солнечную, гостеприимную страну.

Хотя, как иностранцу, многое в учёбе ему давалось тяжелее, чем сокурсникам, он закончил один из лучших турецких университетов с отличием и начал работать в риэлторском и гостиничном бизнесе, постигая нюансы профессиональной деятельности и делая карьеру. К открытию собственного дела он подошёл, будучи разносторонним профессионалом, досконально знающим страну, её законы и особенности различных категорий недвижимости.

Info Gayrimenkul
Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
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