Ponto MK Group

Inhouse Global – консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая иностранцам услуги по инвестициям и приобретению недвижимости с помощью рофессиональной команды экспертов на протяжении всего процесса покупки и даже после нее. Компания предлагает широкий спектр услуг по недвижимости на многих языках, включая турецкий, английский, русский арабский, персидский и французский.

Мы обслуживаем клиентов по всему миру из наших офисов в 6 разных странах.