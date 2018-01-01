Ponto MK Group

Inhouse Global – консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая иностранцам услуги по инвестициям и приобретению недвижимости с помощью рофессиональной команды экспертов на протяжении всего процесса покупки и даже после нее. Компания предлагает широкий спектр услуг по недвижимости на многих языках, включая турецкий, английский, русский арабский, персидский и французский.
Мы обслуживаем клиентов по всему миру из наших офисов в 6 разных странах.
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру.
Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров.
С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
NSM Real Estate одна из самых надёжных компаний по недвижимости и застройщик в Турции. Более 11 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа, собственные проекты и довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы. Энергичная сертифицированная компания, построенная на сочетании опыта и знания рынка недвижимости в Алании, прочных деловых связей с нашими партнерами и безупречной репутации. Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.
Нам доверяют тысячи людей.
-Бесплатная регистрация без скрытой комиссии
Мы проведем вас за ручку по всей сделке от начала и до конца, где нет места трудностям, ошибкам и потерям.
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Без труда сможете оценить выгоды, рассчитать инвестиционную прибыль и все перспективы от своего приобретения.
-Офисы по всему миру
Денежные переводы для приобретения недвижимости без ограничений. Вы получите самые выгодные и безопасные варианты.