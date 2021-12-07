Paris management group
PARIS MANAGEMENT GROUP — мы открываем для Вас мир доступной французской недвижимости! Штат PARIS MANAGEMENT GROUP состоит из специалистов, которые физически находятся во Франции, но свободно владеют русским языком. Это позволяет нашим заграничным инвесторам освободиться от языковых и бюрократических преград. Вас поймут, и Вам помогут в выборе, а также покупке лучшей недвижимости. Мы обеспечиваем лучшие условия для инвесторов. Наши риелторы не просто подберут объект под Ваши потребности, но и покажут Вам все заинтересовавшие варианты именно во Франции. Благодаря тому, что наши специалисты располагаются именно во Франции и знают рынок изнутри,PARIS MANAGEMENT GROUP может предложить наиболее выгодные коммерческие или жилые объекты по минимальным ценам с выгодными условиями покупки. Квартира в новостройке или земельный участок в отдаленной коммуне — только выгодные цены.
Мы можем взять на себя все юридические тяготы по оформлению недвижимости: от проверки чистоты квартир до помощи с оформлением договоров и постановки в реестр. Мы помогаем с получением ипотечного кредитования, постановкой недвижимости на баланс компании или оформлением статуса ВНЖ после покупки объекта.