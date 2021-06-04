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Otthon Centrum

Венгрия, Fő utca 50, 2216 Bénye, Hungary (Венгрия)
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Otthon Centrum
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Hungarian
Веб-сайт
Веб-сайт
centr.oc.hu
Описание

Otthon Centrum в номинации Венгерской Ассоциации по Недвижимости в 2006-м году в восьмой раз стал победителем звания "Лучший венгерский Агент недвижимого имущества". Otthon Centrum предоставляет широкий ассортимент услуг для клиентов в области покупки и продажи жилой недвижимости. В настоящее время мы имеем 5 офисов в центральной части Будапешта, где к услугам наших клиентов работает опытная команда консультантов, всегда готовых помочь найти недвижимость своей мечты в центре города и за его пределами, и так же за пределами столицы, по всей Венгрии. Otthon Centrum имеет в базе данных много тысяч регистрированных клиентов и объектов для продажи, что способствует удобно и быстро продать вашу недвижимость, и найти для Вас желаемый вариант.

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