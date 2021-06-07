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ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи»

Россия, Resort Town of Sochi (municipal formation) Sochi
;
ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи»
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
sochirealtory.ru
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Описание

Наш коллектив — профессиональная и ответственная команда, которая готова обеспечить высочайший уровень каждой сделки. Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда действуем в рамках договора, где регламентированы все права и обязанности сторон.

Обеспечивая максимальный комфорт для всех наших клиентов, мы берем на себя все сложности по оформлению и сопровождению сделок. Наш офис расположен в самом центре Сочи, на ул. Театральная 11, офис 5 (рядом с Зимним театром). ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» является действующим членом Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи».

Услуги

Мы оказываем весь спектр риэлторских и консультационных услуг, оказывая при этом полную юридическую поддержку, а также подбор ипотечных программ и программ кредитования. Нашими партнерами являются ведущие банки и надежные строительные компании по всей России.

Квартиры
Смотреть все 31 объект
Квартира в Сочи, Россия
Квартира
Сочи
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Отличный вариант под сдачу отдыхающим, еще более чудесного для собственного проживания. Клуб…
€95,782
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/4
Продаю 1 комнатную квартиру в мкр Голубые Дали, г.Сочи, Адлерский район. Квартира 39,2 кв м,…
€80,777
Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/10
Квартира расположена в Бизнес- квартале ЖК " Министерские озера". Самый лучший микрорайон в…
€208,204
Квартира в Сочи, Россия
Квартира
Сочи
Площадь 25 м²
Этаж 3/5
1-комнатная студия в Хосте. ЖК Лилия Статус квартира, 25 кв, 3/5 вид на море, до моря 900м …
€71,125
Дома
Смотреть все 17 объектов
Дом 3 ванных в Сочи, Россия
Дом 3 ванных
Сочи
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается добротный дом для большой семьи на Верхнем Юрте. Общая площадь 450 кв.м., расплани…
€429,642
Дом 30 комнат с видеонаблюдением в городской округ Сочи, Россия
Дом 30 комнат с видеонаблюдением
городской округ Сочи
Комнаты 30
Площадь 623 м²
Количество этажей 3
Дом под Апартаментный комплекс (или гостевой дом). Адрес: п. Лазаревское, Адлерский р-н Соч…
€691,757
Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продам дом, в центральном районе Сочи. Большой район, отличная автомобильная развязка, школы…
€653,748
Таунхаус в Сочи, Россия
Таунхаус
Сочи
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов бизнес класса в Хостинском районе. Сдан, договор купли продажи, полная…
€456,103
Земельные участки
Смотреть все 5 объектов
Земельные участки в Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи
Участок в с. Васильевка Лазаревский р-н г. Сочи 12.3 сот., СНТ, ровный, уклон 5-10 градусо…
€256,251
Земельные участки в Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи
Продам участок, 8,4 сотки в с.Каштаны, СНТ. Продается земельный участок, который отлично под…
€1,34 млн
Земельные участки в Сочи, Россия
Земельные участки
Сочи
Продается абсолютно ровный участок, расположенный в самом зеленом микрорайоне г.Сочи - Мацес…
€160,157
Земельные участки с видом на горы, с кредитом / ипотекой в Сочи, Россия
Земельные участки с видом на горы, с кредитом / ипотекой
Сочи
Продается земельный участок 8 соток, в г.Сочи, пос. Лоо, с. Кучук-Дере. Участок расположен в…
€134,227
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