Наш коллектив — профессиональная и ответственная команда, которая готова обеспечить высочайший уровень каждой сделки. Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда действуем в рамках договора, где регламентированы все права и обязанности сторон.
Обеспечивая максимальный комфорт для всех наших клиентов, мы берем на себя все сложности по оформлению и сопровождению сделок. Наш офис расположен в самом центре Сочи, на ул. Театральная 11, офис 5 (рядом с Зимним театром). ООО «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» является действующим членом Российской Гильдии Риэлторов, Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи».
Мы оказываем весь спектр риэлторских и консультационных услуг, оказывая при этом полную юридическую поддержку, а также подбор ипотечных программ и программ кредитования. Нашими партнерами являются ведущие банки и надежные строительные компании по всей России.