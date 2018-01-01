Ntekop Real Estate Ltd

Мы — команда профессиональных и опытных специалистов во всех сферах, в которых мы специализируемся. Честность и порядочность лежат в основе наших основных ценностей.

Skylight Venture Group Limited — международная консультационная компания, работающая в трех основных сферах: Консультации по финансам и инвестициям, проектному финансированию и управленческому консультированию.

Компания была основана в 2019 году нашим генеральным директором Клиффом Говендером , директором по работе с частными клиентами Оливером Мейсоном Клариджем и директором по проектному финансированию Каллумом К. Аллингтоном .

Обладая в общей сложности более чем 25-летним опытом работы в сфере финансовых услуг, мы можем дать разумный совет нашим состоятельным, профессиональным и корпоративным клиентам.

Мы позиционируем себя как консультационную компанию для экспатриантов, профессиональных инвесторов и владельцев бизнеса, ищущих индивидуальный и индивидуальный подход, отделяющий нас от ваших корпоративных «основных» финансовых учреждений.

Наша конечная цель — создать богатство поколений за счет глубокого понимания обстоятельств наших клиентов и их личных/деловых целей.