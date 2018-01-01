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Поможем купить квартиру в Варшаве

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Жилой комплекс Solen Kabaty
Жилой комплекс Solen Kabaty
Варшава, Польша
от
€214,976
Сдача в: 2024
Агентство: NEMIGA
Описание инвестиции   Об инвестиции: Solen Kabaty — это современный жилой комплекс высокого стандарта, расположенный в варшавском районе Урсынув.   Расположение: Комплекс построен на улице Рыбалтув в районе Урсынув Варшавы (район Кабаты). Он расположен недалеко от южной границы Варшавы и Кабацкого леса. Рядом проходят ключевые дороги, обеспечивающие быстрый доступ к стратегически важным точкам города.   Инфраструктура: В непосредственной близости от комплекса находятся: супермаркеты Żabka, Lidl и Carrefour Express, аптека Rossmann, многочисленные универсальные магазины, кафе, рестораны и бистро,пачкоматы, банковские пункты, салоны красоты и парикмахерские, парк Мочиделко и парк Мотыки. Торговый центр Урсынув с гипермаркетом Ашан расположен примерно в 3 км от инвестиции.   Образование: В районе расположены следующие образовательные центры: терапевтический детский сад «Эффектис», детский сад №412, частная начальная школа №47. Р. Шуман из Primus Foundation, частная начальная школа Active School.   Медицинская помощь: Рядом с инвестицией расположены такие медицинские центры, как медицинский центр «Медика», центр УЗИ «Кабаты Омед», Медицинская группа «Вертимед+», медицинский центр «Иннова-Мед», клиника НЗОЗ и другие.   Спорт: Рядом с комплексом расположены: студия Сатья-йоги, бассейн Aqua Spa Kabaty, спортивные площадки, школа единоборств и кросс-ворката «Гладиатор», Урсыновский физкультурно-оздоровительный центр с бассейном «Аква Релакс», а также скейт-парк в парке на ул. Бажантарни. Более того, близость обширных зеленых зон позволяет заниматься спортом на открытом воздухе.   Коммуникация: В 350 м от инвестиции расположены автобусные остановки маршрутов № 179 и № 504. Станция метро М1 «Кабаты» находится в 1 км. Дорога на общественном транспорте до самого центра Варшавы занимает почти 40 минут. Дорога на машине занимает почти полчаса (по улице Пулавской или по дороге S79).   Архитектура: Четырехэтажный модернистский блок неправильной планировки выполнен по более высокому стандарту. Сделаны панорамные деревянные окна и добавлены декоративные элементы. В цветовой гамме фасада преобладают светлые оттенки – белый, древесный, бежевый.   Инфраструктура усадьбы: Инвестиция включает в себя общую зону отдыха с тренажерным залом на открытом воздухе, детской игровой площадкой и стойками для велосипедов. Для парковки автомобилей имеется подземная парковка. В жилом доме также имеются пассажирские лифты и кладовые, а на первом этаже расположен представительный вестибюль со стойкой регистрации. Комплекс подходит  людям с ограниченными возможностями.   О апартаментах: Квартиры планировкой от 2 до 5 комнат дополняются дополнительным пространством в виде балконов, террас или садов. Площадь помещений варьируется от 44 до 129 кв м. Квартиры продаются в стандарте застройщика или с отделкой «под ключ».   О застройщике: Комплекс строит международная девелоперская компания Skanska из Швеции, основанная в 1887 году. Компания входит в Польскую ассоциацию девелоперских компаний и непрерывно работает в стране с 2000 года, реализуя проекты жилищного, офисного, сервисного и коммунального развития. Имеет множество отраслевых наград.
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Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

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East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

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