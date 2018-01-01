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MNestate

Черногория, 85310 30 Njegoseva Budva Montenegro
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MNestate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
mnestate.com
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Описание

Добро пожаловать в MNestate - ведущее агентство недвижимости в Черногории. Мы готовы предоставить вам команду опытных профессионалов, готовых помочь вам с продажей или покупкой недвижимости.

Консалтинг и стратегия - это основа нашей работы. Мы постоянно отслеживаем динамику рынка недвижимости в Черногории и предлагаем нашим клиентам только лучшие возможности. Наша цель - обеспечить вам максимальную выгоду при совершении сделок.

Мы также специализируемся на предоставлении надежных инвестиционных проектов. Наши специалисты тщательно рассчитывают доходность инвестиций, чтобы обеспечить вам стабильный и прибыльный результат. Мы понимаем, что вложения в недвижимость - это серьезное дело, и наша задача состоит в том, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения.

MNestate стремится создать долгосрочное партнерство с каждым из наших клиентов. Мы создаем безопасную и дружелюбную среду, где вы можете чувствовать себя комфортно и уверенно. Наша команда поможет вам на каждом этапе вашей жизни в Черногории, будь то покупка первого дома или управление инвестиционным портфелем.

Мы гордимся тем, что предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту. Ваши интересы и пожелания - наш приоритет. Мы тщательно выслушаем ваши требования и предоставим вам наилучшие варианты недвижимости, которые соответствуют вашим потребностям.

Когда дело касается подбора недвижимости, мы ищем идеальный баланс между стоимостью и качеством. Благодаря нашему глубокому знанию местного рынка недвижимости, мы предлагаем вам лучшие варианты с оптимальным соотношением цены и качества.

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Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

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