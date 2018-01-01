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MGI

Paseo Mallorca, 14 Entlo. C 07012 Palma de Mallorca
;
MGI
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1990
Языки общения
Языки общения
Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.inmomgi.com
Наши агенты в Испании
Ignacio Machetti
Ignacio Machetti
Агентства рядом
Dunamar Urbana SL
39 объектов

Dunamar Urbana это компания с большим опытом работы в сфере недвижимости, а также с четко определенной целью: превосходство в области обслуживания наших клиентов. Сфера действия основанна главным образом на продаже квартир и апартаментов в городах Торревьеха, Аликанте, Коста-Бланка, где у нас имеется широкий выбор новостроек и вторичного жилья. При поддержке лучших и наиболее квалифицированных специалистов, мы предлагаем профессиональные консультации для покупки дома с более прозрачными и простыми условиями.

GestaliHome
578 объектов
Чтобы расширить спектр предоставляемых услуг, компания Gestali создала управление, специализирующееся на сделках с недвижимостью: центральный офис GestaliHome в Аликанте предлагает идеальное знание испанского рынка. Gestali — это аудиторская фирма компании Fiseco Group с 30-летним опытом ведения бухгалтерского и налогового учета в Аликанте, Валенсии и Гандии. Чтобы гарантировать качественное и безопасное инвестирование, GestaliHome работает исключительно на рынке новостроек. GestaliHome предлагает наиболее полный ассортимент недвижимости благодаря личному контакту с основными агентами таких регионов как Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-Калида и Коста-де-Альмерия. GestaliHome — это идеальный партнер, который поможет выгодно инвестировать в недвижимость под испанским солнцем!
SOLO MARBELLA. SL
89 объектов

SOLO Marbella — агентство и ваш персональный эксперт в области риэлторских услуг на южном побережье Испании.

Мы стремимся к тому, чтобы ваша мечта об идеальном жилье наконец-то исполнилась. Возможно, звучит наивно и романтично. Однако успешно достигать результат всякий раз нам помогает:

актуальные данные рынка; сотрудничество с надежными партнерами; собственная база проверенных объектов, в которой есть эксклюзивные виллы, семейные таунхаусы и современные апартаменты.

Оказывая риэлторские услуги, мы поддерживаем вас в стремлении быть лучше, жить качественнее и делать счастливыми тех, кого вы любите. Именно это преображает нашу работу в нечто большее, чем простое оформление сделки в сфере недвижимости. Это делает нас теми, кто мы есть.

Мы начали работать в 2010 году. Тогда мы специализировались преимущественно на продаже апартаментов и домов люксового сегмента. За несколько лет мы укрепили позицию в области работы с премиальной недвижимостью, а также расширили базу и объектами для аренды. Позже мы поняли, что невозможно просто помочь человеку приобрести дом за рубежом, провести успешно сделку и на этом все. Впереди у нового владельца немало забот по послепродажному управлению объекта. Мы стали помогать и в таких делах тоже. А потом к нам обратились за помощью в вопросах инвестиций, и мы сумели оказать должную поддержку инвестиционного проекта. Теперь инвестиции в испанскую недвижимость в списке того, что мы умеем и делаем хорошо.

Получается, что агентство в настоящем его виде, выросло на одном желании — желании помогать другим. Нас всех объединяет то, что мы не умеем ждать, пока появится подходящая возможность для чего-то, мы создаем эту возможность сами.

Сегодня клиенты зовут нас, когда хотят купить, продать или арендовать недвижимости на Коста дель Соль — от Восточной части Марбельи и Лос Монтерос, до Золотой Мили, Пуэрто Бануса, Гуадальмины и до Бенависа и Эстепоны.

Bennecke
1 493 объекта
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
Dream Homes Tenerife
17 объектов

В поисках дома на Тенерифе? Мы сможем воплотить вашу мечту в жизнь! Ищете элитную недвижимость, виллу, небольшой дом или квартиру? У нас есть для вас вариант! Хотите переехать на Тенерифе или уже наслаждаетесь жизнью на острове? Приехали по работе или вам просто захотелось перемен? Мы будем рады оказать вам поддержку! Инвестировали в дом или ищете, кто мог бы о нем позаботиться, пока вы в отъезде? Напишите нам — и мы предложим вам индивидуальное решение, удовлетворяющее все ваши потребности!

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