Mercury Group
Латвия, Dzirnavu street 87, Riga, LV 1011, Latvia (Латвия)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2001
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Описание
Компания Mercury Group была основана в 2000 году как агентство по аренде апартаментов для отпуска. В это же время мы развивали сегмент продаж недвижимости в Латвии как для местных жителей, так и для нерезидентов.
С 2008 года компания вышла на новый уровень, а именно в сегмент недвижимости премиум-класса для нерезидентов. Покупка, аренда, недвижимость для инвестиций и управление имуществом на территории Латвии — основные направления нашей деятельности в этот период.
Собрав обширную партнерскую и клиентскую базу, в 2014 году Mercury Group выходит на мировой рынок. С помощью нашей опытной команды специалистов становится возможным приобретение и инвестиции в элитную недвижимость не только в Латвии, но и в любой стране мира.
Услуги
- Бесплатный подбор недвижимости;
- Организация поездки для осмотра недвижимости;
- Консультации по осуществлению выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость;
- Юридическое сопровождение сделок;
- Консультации по получению ВНЖ и гражданства в странах Евросоюза, Азии и США;
- Консультации по аренде недвижимости за рубежом;
- Организация управления недвижимостью за рубежом;
- Консультации по комфортному переселению и многое другое.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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