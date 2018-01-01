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MDW GROUP

Польша, Długa 29, 00-238 Warszawa
;
MDW GROUP
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
real-estate-poland.pl
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Описание

Агентство недвижимости в Варшаве и Познани.

  • ➩ Покупка/Продажа жилой недвижимости
  • ➩ Аренда жилой и коммерческой недвижимости
  • ➩ Объекты под инвестиции - услуги для инвестора "под ключ"
  • ➩ Управление арендой
  • ➩ Организация и шеф-контроль за ремонтными работами.

Работаем как на первичном, так и на вторичном рынках. Со всеми - клиентами, агентами, объектами и базами.

А также гарантируем:

  • ➩ Прозрачность сотрудничества и отстаивание ваших финансовых интересов
  • ➩ Ускоренный поиск недвижимости или покупателей и быстрая регистрация сделок
  • ➩ Безупречная репутация и страхование профессиональной ответственности
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GÓRALCZYK REAL ESTATE  - это современная компания, ориентированная прежде всего на клиентов, которая предоставляет  профессиональные и безопасные услуги на рынке недвижимости. Комплексные предложения гарантируют клиентам квалифицированную помощь. Каждый, кто решит сотрудничать с нашей компанией, может быть уверен, что найдет у нас то, что ищет, и что с нами он достигнет цели своей мечты.

Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

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East West Reals — агентство недвижимости в Варшаве, которое работает исключительно под запросы иностранных клиентов-покупателей и никогда не представляет при сделке интересы продавца. Специализируемся на сделках купли-продажи и аренды жилой, коммерческой недвижимости, домов и земельных участков в Варшаве. Предоставляем максимально комплексную услугу, полную поддержку для клиента на протяжении 2-3 лет cтроительства объекта (при покупке от застройщика).

Предлагаем объекты абсолютно всех застройщиков в Варшаве (более 500), имеем доступ к базе со всеми объектами от собственников, а также сотрудничаем с другими агентствами недвижимости (более 150). Таким образом, клиент, обращаясь к нам, получает полный доступ ко всем существующим объектам как на рынке первичном, так и на вторичном. А следовательно, у клиента нет необходимости обращаться в другие агентства.

Сотрудничаем с профессиональными кредитными консультантами, проверенными ремонтными фирмами и архитекторами, канцеляриями нотариальными и адвокатскими, с лицензированными переводчиками и сможем поддержать вас на каждом этапе, связанном с приобретением недвижимости в каждом (!) вопросе. Все наши агенты владеют английским, русским и польским языками, а также имеют лицензии на посредническую деятельность.

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