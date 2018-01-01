MDW GROUP
Польша, Długa 29, 00-238 Warszawa
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Мы в соцсетях
Описание
Агентство недвижимости в Варшаве и Познани.
- ➩ Покупка/Продажа жилой недвижимости
- ➩ Аренда жилой и коммерческой недвижимости
- ➩ Объекты под инвестиции - услуги для инвестора "под ключ"
- ➩ Управление арендой
- ➩ Организация и шеф-контроль за ремонтными работами.
Работаем как на первичном, так и на вторичном рынках. Со всеми - клиентами, агентами, объектами и базами.
А также гарантируем:
- ➩ Прозрачность сотрудничества и отстаивание ваших финансовых интересов
- ➩ Ускоренный поиск недвижимости или покупателей и быстрая регистрация сделок
- ➩ Безупречная репутация и страхование профессиональной ответственности
Наши агенты в Польше
Агентства рядом