Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.
Наши основные преимущества:
Многолетний опыт работы;
Профессионализм и надежная репутация;
Богатая база объектов недвижимости;
Собственные эксклюзивные объекты;
Самые выгодные условия сделки;
Полное сопровождение и послепродажное обслуживание;
Компетентные сотрудники и офисы в разных странах;
Организация семинаров, поездок и мероприятий;
Выгодное и надежное сотрудничество.
мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью;
качество фото HD;
точные архитектурные изыскания и эскизы помещений;
использование социальных сетей для привлечения большего количества клиентов;
бесплатные юридические, архитектурные и бухгалтерские консультации, входящие в комиссию;
работаем с крупнейшими зарубежными компаниями и инвестиционными фондами;
мы не только брокеры, но и инвесторы - сдаем в аренду, покупаем и ремонтируем недвижимость.
Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FIABCI. В апреле 2017 г. агентство ”АВРОРА ПЛЮС” награждена в рейтинге Росийского портала международной недвижимости: Homesoverseas, как лучшая фирма недвижимости в Болгарии, работающая на русскоязычном рынке.
«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по управлению и внедрению инвестиций в сфере недвижимости для болгарских и иностранных компаний. Мы располагаем собственной обширной базой данных и постоянно обновляем информацию о продаже и аренде местной недвижимости.