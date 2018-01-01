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Kaiser

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Kaiser
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Болгарии
Оксана Кайзер
Оксана Кайзер
Агентства рядом
Oazis Realty
1 400 объектов

Агентство недвижимости в Болгарии «Оазис риэлти». В нашей собственной базе более 500 отличных проверенных объектов. Мы находимся в городе Несебре — это центр Южного побережья.

Продаем: квартиры, дома, инвестиционную недвижимость, первичку, вторичку. Помощь в получении банковских услуг (ипотека и т. д.).

Дрийм Хоум
480 объектов

Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.

Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
Atikante Estates
1 объект

Мы - агентство по недвижимости нового поколения:

мы работаем с самыми современными и дорогими технологиями в мире - 3D виртуальной реальностью; качество фото HD; точные архитектурные изыскания и эскизы помещений; использование социальных сетей для привлечения большего количества клиентов; бесплатные юридические, архитектурные и бухгалтерские консультации, входящие в комиссию; работаем с крупнейшими зарубежными компаниями и инвестиционными фондами; мы не только брокеры, но и инвесторы - сдаем в аренду, покупаем и ремонтируем недвижимость.

Сделайте свою жизнь проще, связавшись с нами!

Avrora Plus
131 объект
Агентство “АВРОРА ПЛЮС” работает на болгарском рынке недвижимости более 15 лет, является членом НСНИ (Болгарская Ассоциация агентств недвижимости). Продажа и аренда городского и курортного жилья, домов, участков земли под застройку и бизнес недвижимости. Ассоциированный член: CEREAN, NAR, FIABCI. В апреле 2017 г. агентство ”АВРОРА ПЛЮС” награждена в рейтинге Росийского портала международной недвижимости: Homesoverseas, как лучшая фирма недвижимости в Болгарии, работающая на русскоязычном рынке.
My Sunny Bulgaria
7 объектов

«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по управлению и внедрению инвестиций в сфере недвижимости для болгарских и иностранных компаний. Мы располагаем собственной обширной базой данных и постоянно обновляем информацию о продаже и аренде местной недвижимости.

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