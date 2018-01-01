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Living on the Cote d’Azur

Франция, Markerkant 13 18, 1314AN Almere
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Living on the Cote d’Azur
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Français, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.livingonthecotedazur.com
Описание

Living On The Côte d’Azur - ваш личный помощник, когда вы хотите купить роскошную недвижимость на Французской Ривьере, в Португалии, Ибице или Маврикии. На первый взгляд в Интернете есть много на продажу. С другой стороны; многие свойства слишком старые, слишком шумные или даже не стоит упоминать. На нашем сайте мы предлагаем подобранный выбор лучших объектов недвижимости на Французской Ривьере; от новых квартир, пентхаусов до вилл и замков на Лазурном берегу. У нас есть прямой доступ к базам данных от всех ключевых застройщиков и лучших местных агентов.

Наши услуги по поиску дома бесплатны для вас. Если вы хотите, чтобы активный, честный партнер с голландским сервисным менталитетом помог вам в покупке недвижимости на Французской Ривьере, свяжитесь с нами, используя форму ниже. Наши клиенты пользуются нашими услугами до и после продажи.

Наши агенты во Франции
Abe Kuijer
Abe Kuijer
1 166 объектов
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ESPRIT IMMOBILIER
Nestenn Вильфранш-сюр-Мер
18 объектов

Группа агентств недвижимости Nestenn насчитывает более 350 агентств во Франции и за рубежом (Маврикий, Новая Каледония, Португалия, США и т.д.), более 1900 сотрудников и более 100 миллионов евро совокупного товарооборота.

Сила сети заключается в ее человеческом подходе, инновационных инструментах, эффективном маркетинге, но, прежде всего, в ее системе обучения и методах работы, реальных активах для работы и адаптации к изменениям в профессии.

Apriori Invest
60 объектов

Априори-Инвест — французское агентство недвижимости, которое является членом французской федерации недвижимости — старейшего объединения специалистов в данной области. Основной принцип деятельности нашего агентства — напрямую работать с продавцом и реализовывать объекты в соответствии с французским законодательством, а именно — на основе мандата на продажу (mandat de vente).

Paris management group
1 385 объектов

PARIS MANAGEMENT GROUP — мы открываем для Вас мир доступной французской недвижимости! Штат PARIS MANAGEMENT GROUP состоит из специалистов, которые физически находятся во Франции, но свободно владеют русским языком. Это позволяет нашим заграничным инвесторам освободиться от языковых и бюрократических преград. Вас поймут, и Вам помогут в выборе, а также покупке лучшей недвижимости. Мы обеспечиваем лучшие условия для инвесторов. Наши риелторы не просто подберут объект под Ваши потребности, но и покажут Вам все заинтересовавшие варианты именно во Франции. Благодаря тому, что наши специалисты располагаются именно во Франции и знают рынок изнутри,PARIS MANAGEMENT GROUP может предложить наиболее выгодные коммерческие или жилые объекты по минимальным ценам с выгодными условиями покупки. Квартира в новостройке или земельный участок в отдаленной коммуне — только выгодные цены.

Property ServiceAzur
214 объектов

Французская компания Property ServiceAzur — лидирующая компания на рынке недвижимости среди русскоговорящих покупателей на Французской Ривьере. На протяжении многих лет мы предлагаем нашим покупателям недвижимость премиум класса на Лазурном берегу Франции и в Монако. Мы специализируемся на продаже вилл и роскошных имений, коммерческих объектов, земельных участков.В сферу наших услуг входит также управление недвижимостью.

Наши менеджеры помогут вам разобраться с административными, налоговыми и прочими вопросами, связанными с вашим новым статусом владельца недвижимого имущества и проживанием во Франции. Если вы хотите получить информацию о продаже, покупке, управлении недвижимостью, инвестиционных проектах или просто получить оценку вашей собственности, наши специалисты с радостью помогут Вам.

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