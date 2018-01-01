Leverage Investments

Мы команда ведущих экспертов недвижимости Северного Кипра. Опыт - наша сила и ключевая компетенция. Высочайшие стандарты нашей работы подтверждены международными сертификатами качества ISO. Помогаем вам покупать юридически проверенную недвижимость и единственные на Северном Кипре страхуем каждую сделку на 400,000 евро.
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