  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Leverage Investments

Leverage Investments

Турецкая Республика Северного Кипра, ТРСК, Гирне, Бизнес Центр Нео Парк офис 11
;
Leverage Investments
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
northcyprusinvest.net
Описание

Мы команда ведущих экспертов недвижимости Северного Кипра. Опыт - наша сила и ключевая компетенция. Высочайшие стандарты нашей работы подтверждены международными сертификатами качества ISO. Помогаем вам покупать юридически проверенную недвижимость и единственные на Северном Кипре  страхуем каждую сделку на 400,000 евро. 

Услуги

✔️ работаем напрямую с застройщиками;

✔️ предлагаем эксклюзивные  объекты;

✔️ устраиваем ознакомительные туры;

✔️ страхуем каждую сделку на 400 000 евро;

✔️ управляем  недвижимостью;

✔️ знаем, как оформить кредит или беспроцентную рассрочку на самых выгодных условиях;

✔️ сопровождаем вас на всех этапах сделки. 

В нашей команде только профессионалы, которые искренне любят свое дело❤️

Квартиры
Смотреть все 33 объекта
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Гипсоу(Гипсос), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Гипсоу(Гипсос)
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Гечиткале — очаровательный город с богатой историей на Северном Кипре . Здесь потрясающая п…
€81,314
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Сирьянохори/Сиранохири
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Двухкомнатная квартира 56 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 мет…
€101,382
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Поселок Бахчели расположен в непосредственной близости от Эсентепе, в пригороде Гирне. Гол…
€167,626
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Комплекс очень уютный и красивый будет построен к Марту 2025 года. В комплексе будет большо…
€380,069
Дома
Смотреть все 132 объекта
Вилла 3 спальни с водоснабжением, с детской площадкой, с рестораном в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с водоснабжением, с детской площадкой, с рестораном
Скиллоура
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
4-комнатная вилла 180 м² с бассейном в 2 минутах езды от пляжа. Комплекс находится очень бл…
€444,059
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с детской площадкой, у моря
Скиллоура
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
4-комнатная вилла 185 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс распо…
€420,991
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, у моря в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, у моря
Мелоунта
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот прекрасный новый комплекс расположен в живописном месте, окруженный зеленью и с видом …
€729,527
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Комфортная ,современная и красивая 5-ти комнатная вилла 250 м2 с террасой на крыше 88 м2 и…
€474,350
Наши агенты на Северном Кипре
Аркадий Осипян
Аркадий Осипян
165 объектов
Агентства рядом
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
73 объекта

Cmh Properties & Investment ltd ведущее риэлтерское агентство на Северном Кипре, которому доверяют тысячи семей в поиске недвижимости. 

Если Вы в поиске апартаментов, бунгало, виллы или земельного участка в Есентепе, Кирении, Фамагусте или районе Гузельюрт на Северном Кипре Вы находитесь в правильном месте!

Наша команда специалистов по продаже недвижимости поможет сделать правильный выбор недвижимости, проконсультирует на каждом этапе в процессе ее покупки и сделает этот процесс беспроблемным:

Мы уже познакомили сотни семей с Северным Кипром, успешно подбирая правильный продукт нашим клиентам как для инвестиций, так и для желаемого образа жизни.

Наш успех в качестве лидирующего риэлторского агентства на Северном Кипре был бы невозможен без нашей команды и прочных партнёрских отношений. Такие взаимоотношения позволяют нам предоставлять нашим клиентам оптимальные решения по выбору недвижимости.

Откройте для себя наше обширное портфолио включающее в себя, как только построенную недвижимость, так и вторичное жилье на Северном Кипре.

Начните сегодня свое путешествие к простой жизни!

 

Elitedoor properties
88 объектов

Elite Door Properties славится преданной командой консультантов, которая работает в сфере недвижимости Северного Кипра уже более 40 лет. Мы специализируемся на долгосрочных и краткосрочные инвестиционных проектах, создаем планы участков и занимаемся перепродажей недвижимости. Elite Door Properties гордится тем, насколько хорошо знает своих клиентов. Наша команда поможет найти идеальную недвижимость, будь то собственность для инвестиций, дом для отдыха или для переезда на прекрасный Северный Кипр.   Обширная клиентская база, которая охватывает 5 континентов, помогает нам рекламировать вашу недвижимости как на местном, так и на международном ранках. Мы предоставляем консультации для крупных и малых проектов. По всем вопросам, связанным с недвижимостью, вы можете обратиться к консультантам Elite Door Properties.

Address-Estate Cyprus
40 объектов

Наше агенство недвижимости имеет большой опыт в продаже-аренде недвижимости на территории Северного Кипра. Наши агенты с радостью помогут Вам в любом вопросе, помогут правильно, качественно, а самое главное добросовестно подобрать для Вас выгодное предложение. Наше агенство помогло многим людям и семьям найти подходящую для себя квартиру, виллу и т.п. Агенство Недвижимости Address-Estate всегда рады пойти к Вам на встречу!

Realting.com
Перейти