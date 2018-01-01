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Lavr Enterprise

Турецкая Республика Северного Кипра, Фамагуста
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Lavr Enterprise
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
promo.lavrgroup.com
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Описание

Инвестиционная компания "LAVR ENTERPRISE"
Качество и доступность услуг , вот наша визитная карточка . Главные принципы, которыми мы руководствуемся в нашей работе – это открытость, честность и добросовестность. Именно они, а также глубочайшие познания в сфере недвижимости и инвестиций помогают нам всегда достигать успешного результата при проведении ваших сделок . Эффективные технологии работы, занание рынка, команда специалистов, которым можно доверить дело любой сложности.

 

Услуги

Инвестиционная компания недвижимости "LAVR" предоставляет широкий спектр услуг для инвесторов и клиентов, желающих эффективно управлять своими инвестициями в недвижимость. Вот основные услуги, которые может предоставлять данная компания:

 

1. Инвестиционное консультирование: Команда экспертов "LAVR" помогает клиентам разработать стратегию инвестирования в недвижимость, учитывая их финансовые цели, риск-профиль и ожидания от инвестиций.

2. Поиск и анализ объектов недвижимости: "LAVR" проводит поиск подходящих инвестиционных объектов, оценивает их потенциал для роста стоимости и доходности.

3. Финансовое моделирование: Компания разрабатывает финансовые модели для каждого инвестиционного объекта, позволяя клиентам оценить ожидаемую доходность и риски.

4. Аккумуляция и диверсификация инвестиций: "LAVR" помогает клиентам распределить их инвестиции между разными типами недвижимости (жилой, коммерческий, промышленный и т. д.) для минимизации рисков.

5. Управление недвижимостью: Компания предоставляет услуги управления инвестиционными объектами, включая аренду, техническое обслуживание и учет доходов и расходов.

6. Продажа и обратное инвестирование: При необходимости "LAVR" может помочь клиентам продать инвестиционные объекты и перераспределить средства в соответствии с изменяющимися целями.

7. Налоговое планирование: Компания предоставляет консультации по налоговому планированию для оптимизации налоговых обязательств, связанных с инвестициями в недвижимость.

8. Юридическое сопровождение: "LAVR" сотрудничает с юристами и специалистами по недвижимости, чтобы обеспечить юридическую чистоту сделок и защиту интересов клиентов.

9. Образовательные мероприятия: Компания проводит образовательные семинары и вебинары для своих клиентов, чтобы помочь им лучше разбираться в инвестициях в недвижимость.

10. Поддержка и консультации: Клиенты "LAVR" могут получить поддержку и консультации по вопросам инвестирования и управления недвижимостью в любое время.

"LAVR" стремится предоставить своим клиентам комплексные решения для успешных инвестиций в недвижимость и помощи приобретения недвижимого имущества, учитывая их уникальные потребности и цели.

Наши агенты на Северном Кипре
Данил Коршунов
Данил Коршунов
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Наше агенство недвижимости имеет большой опыт в продаже-аренде недвижимости на территории Северного Кипра. Наши агенты с радостью помогут Вам в любом вопросе, помогут правильно, качественно, а самое главное добросовестно подобрать для Вас выгодное предложение. Наше агенство помогло многим людям и семьям найти подходящую для себя квартиру, виллу и т.п. Агенство Недвижимости Address-Estate всегда рады пойти к Вам на встречу!

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Elite Door Properties славится преданной командой консультантов, которая работает в сфере недвижимости Северного Кипра уже более 40 лет. Мы специализируемся на долгосрочных и краткосрочные инвестиционных проектах, создаем планы участков и занимаемся перепродажей недвижимости. Elite Door Properties гордится тем, насколько хорошо знает своих клиентов. Наша команда поможет найти идеальную недвижимость, будь то собственность для инвестиций, дом для отдыха или для переезда на прекрасный Северный Кипр.   Обширная клиентская база, которая охватывает 5 континентов, помогает нам рекламировать вашу недвижимости как на местном, так и на международном ранках. Мы предоставляем консультации для крупных и малых проектов. По всем вопросам, связанным с недвижимостью, вы можете обратиться к консультантам Elite Door Properties.

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Cmh Properties & Investment ltd ведущее риэлтерское агентство на Северном Кипре, которому доверяют тысячи семей в поиске недвижимости. 

Если Вы в поиске апартаментов, бунгало, виллы или земельного участка в Есентепе, Кирении, Фамагусте или районе Гузельюрт на Северном Кипре Вы находитесь в правильном месте!

Наша команда специалистов по продаже недвижимости поможет сделать правильный выбор недвижимости, проконсультирует на каждом этапе в процессе ее покупки и сделает этот процесс беспроблемным:

Мы уже познакомили сотни семей с Северным Кипром, успешно подбирая правильный продукт нашим клиентам как для инвестиций, так и для желаемого образа жизни.

Наш успех в качестве лидирующего риэлторского агентства на Северном Кипре был бы невозможен без нашей команды и прочных партнёрских отношений. Такие взаимоотношения позволяют нам предоставлять нашим клиентам оптимальные решения по выбору недвижимости.

Откройте для себя наше обширное портфолио включающее в себя, как только построенную недвижимость, так и вторичное жилье на Северном Кипре.

Начните сегодня свое путешествие к простой жизни!

 

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