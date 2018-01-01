Kordys Nieruchomosci

Международное агентство недвижимости Etalon Estate Group, офис расположен в самом центре города Познань (Польша) ul. Krysiewicza 9. В компании работают лицензированные эксперты с многолетним опытом.

Специализируемся на предоставлении профессиональных услуг в сфере недвижимости не только в Польше, но и на Южном Кипре, в Греции, Испании, и ОАЭ. Etalon Estate Group является непосредственным представителем ведущих застройщиков вышеуказанных стран.

Наши знания и опыт помогают оптимизировать инвестиции Клиента и минимизировать риски. С нашими экспертами, знакомыми с каждым уголком местного рынка, мы предоставляем качественную недвижимость в любом ценовом диапазоне.

Наши Клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отделка, управление недвижимостью.

В нашей базе более 3 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках. Добро пожаловать в мир возможностей с Etalon Estate Group!