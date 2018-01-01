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Kordys Nieruchomosci

Monte Cassino Straße 6/12, 70-464 Szczecin, Polen
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Kordys Nieruchomosci
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Польше
Lukasz Szulborski
Lukasz Szulborski
1 объект
Агентства рядом
Fox Promotion S.C
Жилая недвижимость 62 Коммерческая недвижимость 1
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Etalon Estate Group
Новостройки 5 Жилая недвижимость 1799 Долгосрочная аренда 14

Международное агентство недвижимости Etalon Estate Group, офис расположен  в самом центре города Познань (Польша) ul. Krysiewicza 9. В компании работают лицензированные эксперты с многолетним опытом. 

Специализируемся на предоставлении профессиональных услуг в сфере недвижимости не только в Польше, но и на Южном Кипре, в Греции, Испании, и ОАЭ. Etalon Estate Group является непосредственным представителем ведущих застройщиков вышеуказанных стран.

Наши знания и опыт помогают оптимизировать  инвестиции Клиента и минимизировать риски. С нашими экспертами, знакомыми с каждым уголком местного рынка, мы предоставляем качественную недвижимость в любом ценовом диапазоне.

Наши Клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отделка, управление недвижимостью. 

В нашей базе более 3 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках. Добро пожаловать в мир возможностей с Etalon Estate Group!

Modern Living Poland

Мы предоставим вам комплексные услуги по покупке и продаже недвижимости в Польше и за рубежом. Вам не нужно беспокоиться о технических, юридических или организационных вопросах. Мы проведем вас шаг за шагом через через весь процесс, чтобы вам было удобно, и будем постоянно в вашем распоряжении.

Varem Estate Sp. z o.o.
Жилая недвижимость 5

Мы стремимся сделать покупку и продажу жилья быстрой, простой и безопасной. Мы предоставляем мгновенные предложения о покупке, брокерские услуги и готовые к заселению городские квартиры. Наша команда экспертов, подкрепленная технологией искусственного интеллекта, обеспечивает эффективность и спокойствие на протяжении всей сделки. В настоящее время в наших офисах в Финляндии, Испании и Польше работает около 300 человек.

Perfect Place

Офис Perfect Place работает на рынке недвижимости с 2011 года. Мы начали во Вроцлаве, затем открыли филиал в Катовицах – работаем по всей Силезии. За это время накопили необходимый опыт для предоставления услуг на самом высоком уровне. Мы ориентируемся прежде всего на профессиональный и индивидуальный подход к клиенту. Будьте уверены, что благодаря инновационным инструментам мы предложим самые выгодные решения.

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