Immobilium et mobilium d.o.o.
Агенство недвижимости "ИММО" известно своим проффестионализмом и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы гордимся многолетним опытом и технологиями, которые мы предлагаем нашим клиентам для достижения желаемой цели. Наш успех является результатом большой работы и усилий, международных знаний и опыта. Наша работа это не только проверка состояния недвижимости в земельном кадастре, но и составление проекта предварительного договора и договора купли-продажи, подготовка документов для заверения у нотариуса, регистрация осуществленной купли-продажи недвижимости у налоговых органов и представление запроса для регистрации права собственности в земельном кадастре в пользу клиента. Ищите ли домик для отдыха, элитную виллу или недвижимость с отличным инвестиционным потенциалом, мы здесь для того, чтобы вам помочь. Если вы чувствуете, что мы можем быть вам полезны, не стесняйтесь обращаться к нам.
Продажа жилой и коммерческой недвижимости и земельных участков.