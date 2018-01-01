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Immobilium et mobilium d.o.o.

Хорватия, Trumbićeva obala, 13
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
immo.com.hr
Описание

Агенство недвижимости "ИММО" известно своим проффестионализмом и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Мы гордимся многолетним опытом и технологиями, которые мы предлагаем нашим клиентам для достижения желаемой цели. Наш успех является результатом большой работы и усилий, международных знаний и опыта. Наша работа это не только проверка состояния недвижимости в земельном кадастре, но и составление проекта предварительного договора и договора купли-продажи, подготовка документов для заверения у нотариуса, регистрация осуществленной купли-продажи недвижимости у налоговых органов и представление запроса для регистрации права собственности в земельном кадастре в пользу клиента. Ищите ли домик для отдыха, элитную виллу или недвижимость с отличным инвестиционным потенциалом, мы здесь для того, чтобы вам помочь. Если вы чувствуете, что мы можем быть вам полезны, не стесняйтесь обращаться к нам.

Услуги

Продажа жилой и коммерческой недвижимости и земельных участков.

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В Opereta мы считаем, что нет ничего более могущественного и важного, чем дом. Вот почему вот уже более 18 лет мы помогаем людям найти недвижимость своей мечты и успешно продать ее.

Наша опытная команда агентов и партнеров использует лучшие инструменты. Компания прилагает максимум усилий для этичного выполнения нашей миссии и честного служения людям, чтобы они могли почувствовать силу естественного дома. Удовлетворение потребностей клиентов и безопасность - наши приоритеты; это подтверждают все наши клиенты.

Благодаря постоянному обучению и инвестициям в образование мы занимаем лидирующие позиции среди экспертов по недвижимости в Хорватии. Мы участвуем в зарубежных конференциях и имеем известных зарубежных партнеров, которые обеспечивают глобальную деятельность. Наша лучшая команда юристов отвечает за все юридические вопросы и дела, а Opereta Projektiranje со своей командой архитекторов в вашем распоряжении, чтобы спроектировать ваше пространство, внутреннюю отделку и многое другое.

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