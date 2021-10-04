  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Ideal Homes International

Ideal Homes International

Португалия, Quarteira Fonte Santa
;
Ideal Homes International
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.idealhomesportugal.com
Мы в соцсетях
Описание

В Ideal Homes Portugal вот уже десять лет мы помогаем приобретать недвижимость в Алгарве, Лиссабоне и Португалии. Мы очень гордимся предоставлением персонализированного сервиса в дружественной атмосфере, и, желая, чтобы ваш опыт общения с нами был максимально приятным, мы прикладываем усилия и тратим время на исследование всех возможных вариантов, чтобы  подобрать недвижимость специально для вас.

В Ideal Homes Portugal мы понимаем, что покупка недвижимости, в особенности за границей, может быть непростой задачей. Поэтому мы предлагаем гарантированно качественную недвижимость. Более десяти лет мы лично отбираем каждый объект недвижимости, так что вы можете быть полностью уверены в качестве наших услуг. Вы точно останетесь довольны!

Компания Ideal Homes Portugal была основана в 2012 году и быстро превратилась в ведущую компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости в Алгарве. Мы много лет работаем в секторе недвижимости как в Португалии, так и по всему миру, и предоставляем полную поддержку нашим клиентам на протяжении всего процесса совершения сделки.

Наша опытная дружная команда, полностью посвящающая себя делу, может проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся владения недвижимостью в Португалии. В любой стране, а особенно за границей, очень важно работать с правильными людьми.

Благодаря нашим давно установившимся связям с застройщиками, агентами и собственниками жилья в Алгарве, вы можете быть уверены, что Ideal Homes Portugal найдет идеально подходящий вам вариант, будь то инвестиционная недвижимость или ваше будущее место для жизни.

Услуги

Мы будем сопровождать каждый ваш шаг с самого начала вашего пути к поиску дома мечты за границей. Начиная от просмотра недвижимости в индивидуальном порядке, до оказания помощи во всех юридических и финансовых вопросах — мы всегда готовы оказать помощь и дать совет.

Наша команда послепродажного обслуживания может продолжать помогать вам, даже когда ключи от дома будут уже у вас в руках: все, от проверки почты — до полного управления арендой для тех, кто сделал инвестиционные вложения. Последуйте примеру наших клиентов, которым мы уже помогли найти их идеальный дом в солнечной Португалии.

Квартиры
Смотреть все 121 объект
Квартира 1 комната с балконом, с террасой, в центре города в Консейсан, Португалия
Квартира 1 комната с балконом, с террасой, в центре города
Консейсан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 658 м²
 Formosa Bay is a new condominium offering one, two and three bedroom apartments for sale in…
€ 149,000
Квартира 1 комната с кондиционером, в центре города, с энергетическим сертификатом в Quarteira, Португалия
Квартира 1 комната с кондиционером, в центре города, с энергетическим сертификатом
Quarteira
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
We are proud to present to you this lovely, south facing apartment for sale in Vilamoura, si…
€ 164,995
Квартира 2 комнаты с кондиционером, в центре города, с центральным отоплением в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 комнаты с кондиционером, в центре города, с центральным отоплением
Албуфейра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 033 м²
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
€ 395,000
Квартира 10 комнат с мебелью, с террасой, с бассейном в Ferreiras, Португалия
Квартира 10 комнат с мебелью, с террасой, с бассейном
Ferreiras
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 410 м²
Great hostel, in quiet area, with swimming pool, barbecue and garden 30 minutes from Faro ai…
€ 800,000
Дома
Смотреть все 93 объекта
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с террасой, с гаражом в Albufeira, Португалия
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с террасой, с гаражом
Albufeira
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Great House, on a plot land 828m2, on top of Albufeira, in a very quiet area, close to the b…
€ 595,000
Вилла 2 комнаты с террасой, в центре города, в кондоминиуме в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 комнаты с террасой, в центре города, в кондоминиуме
Албуфейра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Set in the brilliant location of Olhos de Água , at walking distance to needed amenities, tr…
€ 375,000
Вилла 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном в Лагос, Португалия
Вилла 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном
Лагос
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 205 м²
A stunning brand new villa for sale in Porto de Mós, designed and constructed by the renowne…
€ 645,000
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном в Luz, Португалия
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном
Luz
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Excellent three bedroom villa for sale located in Montinhos da Luz in the Western Algarve. L…
€ 375,000
Земельные участки
Смотреть все 12 объектов
Земельные участки в центре города в Ferreiras, Португалия
Земельные участки в центре города
Ferreiras
Площадь 27 321 м²
A large plot of land for sale in Albufeira, found within the Sesmarias area in the Central A…
€ 2,000,000
Земельные участки с террасой, с бассейном, в центре города в Лагос, Португалия
Земельные участки с террасой, с бассейном, в центре города
Лагос
Площадь 224 м²
This plot has an approved project in place to build a villa up to two storeys, with private …
€ 320,000
Земельные участки под аренду в Algoz, Португалия
Земельные участки под аренду
Algoz
Площадь 1 027 м²
An urban plot of land for sale in Vales de Algoz, situated within an existing residential ar…
€ 160,000
Земельные участки в центре города в Mexilhoeira Grande, Португалия
Земельные участки в центре города
Mexilhoeira Grande
Площадь 323 м²
A well located plot of land for sale in Mexilhoeira Grande, comprised of 323m2 it is located…
€ 47,767
Наши агенты в Португалии
Ideal Homes
Ideal Homes
226 объектов
Агентства рядом
AMBER STAR REAL ESTATE
220 объектов

Мы риэлторская компания, которая работает на рынке продажи недвижимости с 2008 года. Зарекомендовав себя в качестве надежного помощника в сфере недвижимости, мы непрерывно стремимся к эффективному ведению бизнеса, таким образом, с годами спектр наших услуг стал доступен в любой точке страны. Наш персонал состоит из опытных специалистов, которые обладают разносторонними знаниями и готовы предложить лучшие альтернативы. Кроме того, мы работаем с полностью компьютеризированной системой, которая обеспечивает гибкость в поиске и адаптации профиля собственности к запросам наших клиентов. Мы здесь, чтоб сделать вашу жизнь легче!

Imoportugal24
4 объекта

Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.

Barra Prime Real Estate
248 объектов
Основанная в 2011 году в городе Фару, компания по продаже недвижимости Barra Prime предоставляет клиентам высококачественное обслуживание в вопросах продажи, управления и реконструкции своей недвижимости. С 2015 года Barra Prime располагается в городе Кинта-до-Лаго. Компания непрерывно развивается и уже состоит в партнерстве со многими отечественными и зарубежными предприятиями. В каталоге Barra Prime вы найдете более 300 объектов недвижимости, располагающихся на территории Португалии. Подавляющее большинство из них находится в центральной части южного региона Алгарве.
Golden visa properties
354 объекта

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

Imofacil Sociedade Imobiliaria
43 объекта

Основная цель IMOFACIL - гарантировать наилучшие результаты в коммерциализации недвижимости путем изучения и внедрения наиболее эффективных решений для установления контакта и привлечения потенциальных покупателей каждого продукта. Только так можно предоставить услугу, которая гарантирует эффективный сбор средств, быструю коммерциализацию и постоянную документальную поддержку.

Для этого он полагается на профессионализм своей команды, так что он может чувствовать полную уверенность, а отдел продаж имеет гибкую структуру, которая позволяет ему адаптироваться к коммерческим потребностям каждого предприятия или объекта и расширяться в соответствии с запросами Торговая площадка.

Мы инвестируем в постоянное обучение наших сотрудников / консультантов, чтобы получить наилучшие результаты с точки зрения качества обслуживания, навыков ведения переговоров и убеждения.

Коммерциализация и продвижение недвижимости - это ежедневная задача, которой она посвящена, будь то городская, деревенская, коммерческая или туристическая. При покупке, продаже, аренде или инвестировании в недвижимость мы стараемся изменить ситуацию, предлагая подходящие и персонализированные услуги, продвигая хороший бизнес.

Мы гарантируем качественные и инновационные услуги во всех сегментах рынка недвижимости, а также обслуживание в зависимости от наличия времени для каждого клиента.

Realting.com
Перейти