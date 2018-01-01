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Gloria Homes

Calle Azorin, 29, Bajo, Torrevieja (Alicante), 03181
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Gloria Homes
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
Русский, Español, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
gloriahomes.es
Описание

Агентство недвижимости Gloria Homes с радостью поможет Вам в покупке жилья в Испании. Наше сотрудничество будет основано на опыте, знаниях, постоянном улучшении услуг, доверии, прозрачности и, конечно же, соотношении цены и качества. И это для нас не только работа, но и наш  образ жизни! Поэтому многие клиенты уже стали нашими друзьями!

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На сегодняшний день наша компания - это крупная сеть агентств недвижимости по всей Испании

Наши офисы располагаются в 8 городах: Барселона, Мадрид, Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Торревьеха, Марбелья, Тенерифе.

Мы гордимся своей работой и оказываем лучший сервис в Испании на русском языке!

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С 2004 года действительный член коллегии профессиональных риэлторов Испании (API) ESTATE BARCELONA располагает одной из самых больших актуальных баз объектов недвижимости напрямую от собственников и застройщиков. С 2013 года агентство располагает сетью собственных офисов на различных побережьях Испании. В штате работают сотрудники, обслуживающие клиентов на испанском, английском, французском, немецком, китайском и русском языках.

В 2018 году по итогам престижной международной премии Homes Overseas Russian Awards ESTATE BARCELONA было признано лучшим испанским агентством недвижимости, ориентированным на нужды российских покупателей.

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