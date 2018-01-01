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Gean

Грузия, Тбилиси
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Gean
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
gean.ge
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Описание

Огромная База новостроек Грузии с фильтрами для жизни или инвестиций

Наши агенты в Грузии
Святослав Антонов
Святослав Антонов
Агентства рядом
ODA PROPERTY
Жилая недвижимость 26 Коммерческая недвижимость 1

"ODA PROPERTY" - это команда с 15-летним опытом работы в сфере консультирования клиентов и в рынке недвижимости, которая предлагает высококачественные услуги для покупателей и продавцов недвижимости с комфортом и легкостью. Мы - команда, которая познакомила Грузию с признанной во всем мире культурой агентских услуг. Недвижимость, которую вы можете приобрести через нас - имеет полный набор сопроводительных документов. Индивидуальный подход, потребности и запросы инвесторов - приоритеты „ODA PROPERTY“ для этого мы готовы сделать для вас больше, чем вы ожидаете чтобы гарантировать вам профессионализм и честность.

Mardi Holding
Жилая недвижимость 2
ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
Geo Estate
Новостройки 32 Жилая недвижимость 442

Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

Geos
Жилая недвижимость 104 Коммерческая недвижимость 32 Долгосрочная аренда 29

Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

ELT Building
Жилая недвижимость 1

Elt Building — это строительно-девелоперская компания, которая с 2017 года начала активную деятельность в Аджарии, а конкретно в Батуми.

Стартапом компании был многофункциональный жилой комплекс Sunrise на новом Бульваре, на первой линии побережья черного моря, с хорошо развитой инфраструктурой и множеством преимуществ.

Elt Building является дочерней компанией финансовой организации Elt company, которая существует уже 15 лет, с тех времен, когда бизнес-среда пока еще не была создана в стране. Главная сфера деятельности компании — это сеть ломбардов, которая успешно оперируется более чем 150 сотрудниками компании в 22 сервисных центрах.

Строительная компания Elt Building — это высококачественные строительные материалы, инновационные технологии, современный и удобный дизайн, ответственность, надежность, корректное управление и квалифицированный персонал.

Компания уже имеет деловые отношения с надежными партнерами в Украине, России, Казахстане, Израиле, Испании, Иране, Турции, Азербайджане и Армении.

Нашей основной целью является создание современной, удобной, здоровой и безопасной среды в нынешнем и других будущих проектах.

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