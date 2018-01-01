Описание

FOA INVEST

Мы помогаем клиентам выгодно инвестировать в недвижимость в Турции, получая гражданство страны. Мы берём на себя все заботы об оформлении и делаем ваш опыт инвестирования в турецкую недвижимость максимально комфортным и позитивным.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Команда FOA Invest – это более тридцати профессионалов, которые вместе идут к цели. Наша главная особенность — каждый воспринимает компанию, как свою, и выкладывается полностью для общего дела. Свои знания и опыт в сфере недвижимости и иммиграции в Турцию мы ставим на службу самых важных для компании людей — наших клиентов.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Все объекты, которые есть в нашем каталоге, мы рассматриваем с точки зрения выгоды для клиентов. Мы предлагаем недвижимость под разные потребности и бюджет, честно говорим о достоинствах и скрытых недостатках, помогаем увидеть все инвестиционные преимущества каждого объекта.

ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Компания FOA Invest активно развивается, мы используем накопленный опыт работы на рынках недвижимости не только в Турции, но и в других странах: Испании, США, Великобритании, ОАЭ. Следующая цель FOA Invest – выход на новые международные рынки, где мы также готовы предложить нашим клиентам лучший выбор, оптимальные цены и комфортное сотрудничество.