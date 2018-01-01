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FOA INVEST

Турция, Ataköy 7.8.9.10. Kısım Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi No:16/2 Selenium Retro 9 kat 15 office 113, 34203 Bakırköy/İstanbul
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FOA INVEST
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
foainvest.net
Описание

FOA INVEST

Мы помогаем клиентам выгодно инвестировать в недвижимость в Турции, получая гражданство страны. Мы берём на себя все заботы об оформлении и делаем ваш опыт инвестирования в турецкую недвижимость максимально комфортным и позитивным.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Команда FOA Invest – это более тридцати профессионалов, которые вместе идут к цели. Наша главная особенность — каждый воспринимает компанию, как свою, и выкладывается полностью для общего дела. Свои знания и опыт в сфере недвижимости и иммиграции в Турцию мы ставим на службу самых важных для компании людей — наших клиентов.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Все объекты, которые есть в нашем каталоге, мы рассматриваем с точки зрения выгоды для клиентов. Мы предлагаем недвижимость под разные потребности и бюджет, честно говорим о достоинствах и скрытых недостатках, помогаем увидеть все инвестиционные преимущества каждого объекта.

ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Компания FOA Invest активно развивается, мы используем накопленный опыт работы на рынках недвижимости не только в Турции, но и в других странах: Испании, США, Великобритании, ОАЭ. Следующая цель FOA Invest – выход на новые международные рынки, где мы также готовы предложить нашим клиентам лучший выбор, оптимальные цены и комфортное сотрудничество.

Услуги

ВАШ ПРОВОДНИК В МИР ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Продажа квартир, вилл, таунхаусов.
Оформление гражданства Турции
Инвестиции в доходное имущество

Новостройки
Смотреть все 22 новостройки
Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: FOA INVEST

Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула.

Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто.

В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты.

Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов.

Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок.

Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.

Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Агентство недвижимости: FOA INVEST

Этот жилой комплекс расположен в новом деловом районе Стамбула Сейрантепе. Он сочетает современную архитектуру с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. При этом исторические районы Стамбула находятся совсем рядом.

Объект расположен в пешей доступности от стадиона Тюрк Телеком. Близость к трассам TEM и E5 позволяет легко добраться в любую точку Стамбула. Ближайшая станция метро находится в двух километрах от жилого комплекса, но в паре сотен метров есть автобусная остановка. 

В районе много торговых центров и небольших магазинов, ресторанов. Больницы, школы, университеты и другие социальные объекты расположены в пешей доступности. Большой парк для прогулок всей семьей находится буквально в двух шагах.

Жилой комплекс состоит из восьми зданий высотой от 11 до 21 этажа. Всего в нем доступны 935 апартаментов планировками от 1+0 до 4+1. Большинство апартаментов имеют просторные крытые и открытые балконы, в некоторых планировках их предусмотрено сразу два или три. Есть апартаменты с террасами, где особенно приятно проводить время в летние дни.

Объект имеет отличную внутреннюю инфраструктуру. Жителям доступны пешеходные дорожки и детские площадки, фитнес-центр и сауна, открытые бассейны. Зеленая придомовая территория с искусственными водоемами и фонтанами идеальна для отдыха.

Самый зелёный и экологичный ЖК в Стамбуле
Самый зелёный и экологичный ЖК в Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: FOA INVEST

94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.

При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.

Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.

Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов.  Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.

В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.

На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.

Современный ЖК в азиатской части Стамбула
Современный ЖК в азиатской части Стамбула
Картал, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: FOA INVEST

Этот проект расположен в престижном районе Картал в Азиатской части Стамбула, инвестиционная привлекательность которого ежегодно повышается. Из его окон открывается отличный вид на Мраморное море и Принцевы острова.

В 35-этажном жилом комплексе 364 квартиры планировками от 1+1 до 3+1 площадью от 50 до 122 квадратных метров. В квартирах выполнено панорамное остекление.

Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. Вокруг много школ, частных и государственных больниц, торговых центров, кафе и ресторанов, развлечений на любой вкус. 

Удобную транспортную доступность и возможность быстро добраться в любой район Стамбула обеспечивает близость к магистрали Е-5. Ближайшая станция метро находится всего в 3 минутах ходьбы от комплекса.

Жилой комплекс находится рядом с ручьем, который стал частью ландшафтного дизайна участка. Вдоль него проложена прогулочная дорожка.  На территории есть большой открытый бассейн с шезлонгами и зонтами для защиты от солнца. На объекте также есть фитнес-зал и детская игровая площадка. Имеется просторный крытый паркинг.

Рядом с жилым корпусом находятся офисные здания. Жители этого объекта могут работать в пешей доступности от дома, не тратя время на дорогу.

Проект находится в инвестиционно-привлекательном районе Стамбула. Стоимость жилья и окупаемость инвестиций в недвижимость в Картале демонстрируют непрерывный рост. Отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делает его особенно удобным для проживания

Первый ЖК в Стамбуле со своей экосистемой!
Первый ЖК в Стамбуле со своей экосистемой!
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: FOA INVEST

Первый в Турции жилой комплекс с уникальной экосистемой расположился в самом центре района Топкапы, европейской части Стамбула. 

Проект состоит из 16 жилых блоков, от пяти до пятнадцати этажей каждый. Всего 1441 квартира, планировками от 1+1 до 5+1. От 78 до 232 кв.м. В каждой квартире есть либо балкон, либо терраса, либо сад.   

Объект строится с использованием натуральных, экологически чистых материалов. Отдельно отметим нетипичную высоту потолков - 3.05м. Что визуально добавляет пространства и “воздуха”. Также как и раздвижные стеклянные межкомнатные двери. 

Район Топкапы - историческое сердце Стамбула. Жилой комплекс окружен медицинскими и образовательными учреждениями, торговыми и бизнес центрами. Близость к остановкам общественного транспорта - еще один весомый плюс.

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Наши агенты в Турции
FOA Invest Cooperation
FOA Invest Cooperation
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Akarkom
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Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.

Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Reimer Real Estate
44 объекта

Reimer Real Estate — немецкая компания, которая была создана в 2012 г. в Германии. Мы продаём и сдаём в аренду недвижимость у моря. 

В 2015 г. был открыт офис в Швейцарии, затем в 2018 г. — в Турции и в 2021 г. — в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы не стоим на месте и в скором времени планируем открытие офисов в Греции и Испании.

Bulut Ada Real Estate
8 объектов

Наша компания, начавшая свою деятельность в феврале 2020 года, учитывает недостатки и потребности в этом секторе и предоставляет услуги своей высококачественной, надежной и профессиональной командой в соответствии с вашими потребностями.

Нашим приоритетом является понимание того, чего требуют наши уважаемые друзья, и предоставление необходимых услуг в этом направлении.

Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.

В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.

Желаем соединить великолепные дома с великолепными людьми ..

Irlanya Homes
1 объект

Irlanya Homes является официальной зарегистрированной торговой маркой и имеет дело с недвижимостью в провинции Аланья города Анталия в Турции, известном как одно из самых прибыльных мест в Европе для инвестиций («Место под солнцем»), где вы найдете невероятные сделки . Хотя наша компания была основана только в августе 2010 года, ее партнеры и сотрудники уже имеют более чем тринадцатилетний опыт работы в сфере недвижимости и маркетинга недвижимости для продажи или аренды в этом регионе.

Мы обеспечиваем бесперебойное и профессиональное обслуживание до и после покупки недвижимости у известных строительных компаний или частной перепродажи. Мы регулярно публикуем новые объявления о недвижимости в Алании, Авсалларе, Конаклы, Оба, Тосмуре, Кестеле, Махмутларе, Каргыджаке, Демирташе и Газипаше.

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