Flatiko LLC
Грузия, Georgia, Tbilisi, Mtatsminda District, Giorgi Leonidze Street, N 2a, Area N7, Floor 5
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2022
Языки общения
English, Русский, Portugues, Українська
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Описание
Flatiko - ведущее агентство недвижимости в Тбилиси, Грузия, которое предлагает услуги по поиску лучших жилищных и инвестиционных возможностей по всей стране. Мы специализируемся на коммерческой и жилой недвижимости, включая квартиры, дома, офисы, торговые центры и земельные участки. Наши специалисты обладают глубокими знаниями рынка недвижимости и могут помочь вам найти оптимальное решение для ваших инвестиций. С нами вы можете быть уверены, что ваши инвестиции в недвижимость будут максимально эффективными.
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