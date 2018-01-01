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Flatiko LLC

Грузия, Georgia, Tbilisi, Mtatsminda District, Giorgi Leonidze Street, N 2a, Area N7, Floor 5
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Flatiko LLC
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Portugues, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
flatiko.ge
Описание

Flatiko - ведущее агентство недвижимости в Тбилиси, Грузия, которое предлагает услуги по поиску лучших жилищных и инвестиционных возможностей по всей стране. Мы специализируемся на коммерческой и жилой недвижимости, включая квартиры, дома, офисы, торговые центры и земельные участки. Наши специалисты обладают глубокими знаниями рынка недвижимости и могут помочь вам найти оптимальное решение для ваших инвестиций. С нами вы можете быть уверены, что ваши инвестиции в недвижимость будут максимально эффективными. 

Новостройки
Смотреть все 6 новостроек
White Square Shartava
Жилой квартал White Square Shartava
Тбилиси, Грузия
от € 64,121
62–195 м² 8 квартир
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Flatiko LLC

Шартавский комплекс - это новый проект развития с Белой площади, расположенный на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект предлагает отличное расположение, идеально подходящее для тех, кто хочет вести активный образ жизни, или для тех, кто ищет возможности для инвестиций или аренды. Строительство комплекса уже началось, с предполагаемой датой завершения в апреле 2024 года.

Cube in Batumi
Жилой комплекс Cube in Batumi
Батуми, Грузия
от € 50,734
36–44 м² 3 квартиры
Сдача в: -2026
Агентство недвижимости: Flatiko LLC

Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой.

Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.

Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.

Oval in Batumi
Жилой комплекс Oval in Batumi
Батуми, Грузия
от € 42,396
31–61 м² 3 квартиры
Сдача в: -2026
Агентство недвижимости: Flatiko LLC

Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты о владении квартирой у моря с прекрасным видом на горы становятся реальностью! Жилой комплекс OVAL спроектирован одной из самых опытных архитектурных фирм страны, чтобы удовлетворить современные требования для гармоничного сочетания городского пространства и ориентированной на человека среды обитания.

Расположенный в отличном месте Батуми, на проспекте Чжиули Шартава, 9, в самом сердце самого престижного района города, Аллеи Героев. OVAL находится всего в нескольких шагах от Черного моря, стадиона, торгового центра Black Sea и танцевальных фонтанов. Жить в этом комплексе означает испытывать новые эмоции, впечатления и совершенно новый уровень жизни каждый день благодаря инфраструктуре разработчиков, которая будет включать рестораны, кафе, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр и развлекательный центр, предоставляющий бесконечные возможности для отдыха и удовольствия.

Wyndham Grand Aqua
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от € 25,733
31–101 м² 5 квартир
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: Flatiko LLC

Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии!
Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр.
Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!

Wyndham Grand Family Club
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: Flatiko LLC

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года.

Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!

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Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

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NIKO Real Estate Agency– профессиональное агентство с многолетним опытом работы. Наша специализация – продажа недвижимости в Грузии на берегу Черного моря.

За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!

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Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

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Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!

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