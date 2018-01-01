Описание

Мы являемся технологически ориентированным агентством недвижимости и помогаем инвесторам, арендодателям и арендаторам, стремящимся к повышению стоимости, достичь превосходных результатов, предлагая рекомендации, основанные как на честности, так и на прочных рыночных принципах. Являясь членом группы компаний fäm Group и имея годовой доход более 1,8 миллиарда дирхамов, fäm Properties является ведущйе компаний в сфере недвижимости ОАЭ.

Мы сосредоточены на предоставлении объективной информации в режиме реального времени для наших клиентов. Для этого компания fäm разработала собственную технологию на базе Oracle, которая на несколько шагов опережает остальные компании на рынке. В то же время, вместо того чтобы быть универсалом, мы фокусируемся на ключевых регионах ОАЭ, что дает нашим агентам еще более глубокую направленность и понимание. Такое сочетание технологий и человеческого интеллекта дает нашим клиентам беспрецедентную возможность быстрее принимать лучшие решения.

fäm построила свою репутацию на абсолютной честности. Это не просто маркетинговая фраза или пустая ценность. Это подход, который лежит в основе того, кто мы есть и почему мы ведем бизнес. Мы были основаны в 2009 году во время самого тяжелого мирового экономического кризиса. С тех пор мы снова и снова доказываем, что наши клиенты покупают у нас из-за нашего превосходного понимания, но они возвращаются к нам, потому что мы заслужили их доверие.

Лучшие технологии. Лучшие ценности. Именно наш подход обеспечивает лучшие результаты.