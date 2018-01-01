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fäm Properties

ОАЭ, 304, Bay Square Building 13, Bay Square, Business Bay, Dubai, Dubai, United Arab Emirates, 215088
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fäm Properties
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.famproperties.com
Описание

Мы являемся технологически ориентированным агентством недвижимости и помогаем инвесторам, арендодателям и арендаторам, стремящимся к повышению стоимости, достичь превосходных результатов, предлагая рекомендации, основанные как на честности, так и на прочных рыночных принципах. Являясь членом группы компаний fäm Group и имея годовой доход более 1,8 миллиарда дирхамов, fäm Properties является ведущйе компаний в сфере недвижимости ОАЭ.

Мы сосредоточены на предоставлении объективной информации в режиме реального времени для наших клиентов. Для этого компания fäm разработала собственную технологию на базе Oracle, которая на несколько шагов опережает остальные компании на рынке. В то же время, вместо того чтобы быть универсалом, мы фокусируемся на ключевых регионах ОАЭ, что дает нашим агентам еще более глубокую направленность и понимание. Такое сочетание технологий и человеческого интеллекта дает нашим клиентам беспрецедентную возможность быстрее принимать лучшие решения.

fäm построила свою репутацию на абсолютной честности. Это не просто маркетинговая фраза или пустая ценность. Это подход, который лежит в основе того, кто мы есть и почему мы ведем бизнес. Мы были основаны в 2009 году во время самого тяжелого мирового экономического кризиса. С тех пор мы снова и снова доказываем, что наши клиенты покупают у нас из-за нашего превосходного понимания, но они возвращаются к нам, потому что мы заслужили их доверие.

Лучшие технологии. Лучшие ценности. Именно наш подход обеспечивает лучшие результаты.

Услуги
  • Покупка недвижимости
  • Продажа недвижимости
  • Оформление резидентства
  • Ипотека / кредит
  • Аренда недвижимости
  • Инженерная инспекция и прием недвижимости
  • Услуги дизайнеров
  • Недвижимость за криптовалюту
  • Управление недвижимостью
  • Консалтинг
Новостройки
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Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Агентство недвижимости: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.

Наши агенты в ОАЭ
Vlad Leshshynski
Vlad Leshshynski
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Heart-of-city Realty
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Агентство недвижимости Heart-of-city Realty (Qalb AlMadinah Real Estate Broker, RERA ORN 12609) оказывает услуги по купле-продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в Дубае (ОАЭ). Являясь официальным представителем крупнейших глобальных и региональных застройщиков наши специалисты без дополнительных комиссий помогут Вам не только купить недвижимость в Дубае для собственного проживания, но и с инвестиционными целями - с целью получения арендных платежей или прироста стоимости.

Realpoint Real Estate Consultancy
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Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ.

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведения независимого аудита и отслеживания более 1000 проектов Дубая для правительства в течение последних трех лет, Realpoint накопила массу знаний об ошибках, которые можно избежать, и поняла как можно улучшить проектировку, методы строительства и эксплуатации зданий. Это дает нашему Клиенту уверенность в нашей работе и наших предложениях.

Мы советуем и предлагаем клиентам решение, которое соответствует их целям и требованиям в зависимости от того, что они ищут: покупку, лизинг, или совместные предприятия, согласно потребностям рынка. Мы работаем с различными типами недвижимости в больших масштабах: земельные участки, здания целиком, гостиничный бизнес, промышленные (складские помещения) и др.

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Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ebdaa Development LLC быстро зарекомендовала себя как одну из самых привлекательных и надежных девелоперских компаний в Дубае – ОАЭ. Ebdaa Development имеет практический опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разработки домов класса люкс и высотных кондоминиумов. С самого первого дня работы Ebdaa Development LLC привлекала профессионалов своей отрасли, квалифицированных сотрудников, каждый из которых работает в Дубайском секторе недвижимости и строительства, стремясь удовлетворить желания клиентов. Мы понимаем, что дом — это храм. И мы заботимся о том, чтобы вложить в него свою душу.
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