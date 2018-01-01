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Elite Estates Real Estate Broker

ОАЭ, Garhoud, Red Avenue Building, 206V, P.O.Box 183629 Dubai, United Arab Emirates (ОАЭ)
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Elite Estates Real Estate Broker
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.eliteestates.ae
Описание

Для наших клиентов мы находим  лучшие объекты рынка недвижимости,  в которых  сочетаются высокое качество строительства, отличное  местоположение и быстрый возврат инвестиций.

Наши агенты в ОАЭ
Khaled Shamma
Khaled Shamma
405 объектов
Агентства рядом
Top Address Real Estate
87 объектов

Объединенные Арабские Эмираты за последнее время стали настоящим туристическим центром стран Ближнего Востока и ежегодно привлекают тысячи инвесторов, желающих вложить свои деньги в одну из самых быстро-развивающихся стран. Статистика показывает, что большинство частных капиталов вкладываются в недвижимость. Причины, по которым инвесторы решают приобрести недвижимость в ОАЭ могут быть самыми разными, но ясно одно – спрос на недвижимость в эмиратах непрерывно растёт, а вместе с этим растут и цены, что делает вложения в квартиры и дома рентабельным и, главное, безопасным вариантом сохранить и приумножить капитал.

Агентство Недвижимости Топ Адрес готово помочь вам в выборе подходящего объекта. Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты Топ Адрес уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения.

С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «Топ Адрес», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Почему Топ Адрес?

без комиссии беспроцентная рассрочка напрямую от застройщиков возможность совершения дистанционной сделки возможность приобретения за биткоины работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках, предоставление личного помощника по Дубаю
Umed properties
6 объектов

Umed Properties — ведущая компания по недвижимости в Дубае, ОАЭ. Мы предоставляем высококачественную недвижимость на продажу и в аренду в Дубае, а также комплексные услуги по управлению недвижимостью, соответствующие вашим потребностям. Если Вы хотите арендовать, купить или продать недвижимость, мы сохраним профессиональный подход ко всем нашим услугам. Сосредоточившись на предоставлении клиентских услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время краха недвижимости в Дубае и стать ключевым игроком в отрасли. Наша философия проста: применять высокие стандарты ко всему, что мы делаем, и к каждой предоставляемой нами услуге, чтобы наши клиенты могли получать выгоду от прозрачных сделок с недвижимостью. Наше обязательство состоит в том, чтобы помочь Вам арендовать, сдать в аренду, купить или продать недвижимость с честностью и добросовестностью, чтобы обеспечить бесперебойную сделку от контракта до закрытия. Наши агенты сертифицированы RERA и потратили 100 часов на обучение и развитие. Поговорите с нами и узнайте, почему мы вошли в число лучших брокеров по недвижимости в Дубае и получили 5 звезд в Google Reviews и на других платформах социальных сетей.

PH Real Estate
4 объекта

Компания PH Real Estate Brokers завоевала безупречную репутацию на рынке недвижимости благодаря своей честности, порядочности и успешной работе как с покупателями-новичками, так и с опытными инвесторами. Наши клиенты доверяют нам в обоснованном выборе жилой недвижимости, возвращаясь к нам с новыми запросами, а также рекомендуя нас своим друзьям, родным и коллегам. Это доказывает наш успех, прозрачность нашей работы и профессионализм.

The Roof
2 объекта

Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компании Sobha Developers, второго по величине застройщика в Дубае в течение последних 2 кварталов. - Один из крупнейших инвесторов компании EMAAR Developers, входящей в пятерку крупнейших застройщиков в мире. Именно они являются создателями проекта Бурдж Халифа. - Более 200+ довольных инвесторов по всему миру в течение 1 года. год. Помимо обширного опыта, The Roof Properties является частью одной из самых известных в мире компаний Golden Eagle, ОАЭ. Организация представлена в различных отраслях промышленности; - Фармацевтическая промышленность (более 40 медицинских центров) - Пищевая промышленность и производство напитков, мы гордимся тем, что работаем с такими брендами: 2 филиала ресторана "Султан", 8 филиалов кондитерских "Султан" и 4 филиала ресторана "Замок Аль Мансаф". - Также в нашем портфолио инновационное кафе с роботизированным управлением Robocoffee с 10+ филиалами по всему ОАЭ. - Оптика (8 филиалов под брендом Pure Optic) - Индустрия инвестиций в недвижимость (2 филиала под брендом The Roof Properties )

 

Mira Real Estate
33 объекта

Mira Real Estate - это сеть элитной недвижимости, располагающая одними из лучших агентов по недвижимости, специализирующихся на элитной недвижимости на самом эксклюзивном рынке недвижимости Дубая. Mira Real Estate аккредитована ТОП-разработчиками Дубая, предлагая более 400 проектов.

Мы профессиональные брокеры по недвижимости, консультируем инвесторов, обслуживаем покупателей и продавцов элитной недвижимости в Дубае. Обладая непревзойденным опытом и знанием рынка, Mira Real Estate является ведущей брокерской компанией в Дубае. Мы являемся посредниками при проведении многих крупнейших продаж жилой недвижимости в городе, включая многочисленные рекордные сделки. Мы предлагаем необыкновенный выбор престижной недвижимости на продажу.

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