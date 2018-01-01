Eksenlen Estate

Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям.
За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных ресурсов. Компания Phuket9 профессионально занимается инвестированием, строительством и управлением недвижимостью на Пхукете с 2004 года. В портфолио компании входят отели, кондоминиумы и виллы. Главным преимуществом компании является профессиональное и систематическое исследование рынка недвижимости Пхукета, владение управленческими навыками, а также опыт строительства домов «под ключ».
Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.
Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.
Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.
Почему выбирают нас?
на рынке с 2003 г
большая база данных
знание рынка
широкий спектр услуг
любой тип недвижимости
профессиональные русские сотрудники
высокий сервис
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на райском острове. Мы поможем с любым вопросом относительно недвижимости и отдыха на Пхукете.
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