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Dux nekretnine d.o.o.

Tizianova 8, Rijeka, Croatia
;
Dux nekretnine d.o.o.
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Агентство недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 49 объектов
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
OPATIJA, LOVRAN - luxury investment - 2 superbly renovated apartments in a historic villa 10…
€330,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Задар, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Задар
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
ZADAR, MOCIRE - Luxury apartment with a garden in a new building Zadar is both an atmosphe…
€295,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
OPATIJA, CENTER - first row to the sea - extremely comfortable apartment, fully furnished, h…
€399,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Опатия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Exclusively in the DUX offer, we present a larger apartment of 140m2 in a superb new buildin…
€1,08 млн
Дома
Смотреть все 143 объекта
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - top modern duplex villa with pool and sea view We are sellin…
€750,000
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Город Пула, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Город Пула
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 504 м²
CROATIA, ISTRIA, MEDULIN Luxury apartment house with pool and jacuzzi In the immediate vic…
€1,46 млн
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Privlaka
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with swimming pool A villa for sale in Privlaka near Zadar,…
€1,30 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Opcina Sukosan, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Opcina Sukosan
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
PAŠMAN ISLAND, ŽDRELAC - Luxury stone villa with a pool by the sea A beautiful luxury vill…
€1,40 млн
Наши агенты в Хорватии
Tony Jerkovic
Tony Jerkovic
199 объектов
Агентства рядом
Luxury Real Estate Croatia farkas
99 объектов

Luxury Real Estate Croatia farkas - это частная компания, расположенная в Умаге, Истрия, Хорватия. Мы специализируемся на строительстве высококачественных зданий по системе «под ключ» и продаже элитной недвижимости в Истрии, Кварнере, Далмации и на островах.

Knez Croatia Real Estate
181 объект

Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии. Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты. Мы фильтруем рынок и подбираем отличные варианты для инвестиций. Наша основная миссия — довольный клиент, поэтому мы всегда поддержим и поможем вам во всех аспектах покупки недвижимости. Чтобы совершать все транзакции быстрее и проще, Knez Croatia Real Estates установила прочные отношения с юристами, строителями и банкирами. Компания предлагает профессиональную помощь в планировании, организации, мотивации и контроле инвестиционных и строительных проектов, направленных на достижение наилучшего результата для наших клиентов. Также мы можем организовать разработку проекта архитектурного и ландшафтного дизайна.

Opereta d.o.o.
1 237 объектов

Здесь вы найдете людей, которые задают стандарты на хорватском рынке недвижимости. Наше преимущество — преданность клиентам и бизнесу. Мы живем своим делом, и чувство удовлетворения после хорошо выполненной работы — наша самая большая награда. Рекомендации довольных клиентов — это лучший ориентир на будущее. Активная и динамичная команда разрешает все возникающие трудности.

В Opereta мы считаем, что нет ничего более могущественного и важного, чем дом. Вот почему вот уже более 18 лет мы помогаем людям найти недвижимость своей мечты и успешно продать ее.

Наша опытная команда агентов и партнеров использует лучшие инструменты. Компания прилагает максимум усилий для этичного выполнения нашей миссии и честного служения людям, чтобы они могли почувствовать силу естественного дома. Удовлетворение потребностей клиентов и безопасность - наши приоритеты; это подтверждают все наши клиенты.

Благодаря постоянному обучению и инвестициям в образование мы занимаем лидирующие позиции среди экспертов по недвижимости в Хорватии. Мы участвуем в зарубежных конференциях и имеем известных зарубежных партнеров, которые обеспечивают глобальную деятельность. Наша лучшая команда юристов отвечает за все юридические вопросы и дела, а Opereta Projektiranje со своей командой архитекторов в вашем распоряжении, чтобы спроектировать ваше пространство, внутреннюю отделку и многое другое.

Biliskov nekretnine
1 093 объекта

БИЛИШКОВ НЕДВИЖИМОСТЬ - УСЛУГА, КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ.

Biliškov Nekretnine d.o.o. (Билишков Некретнине д.о.о.) это семейная компания, основанная в 1993 году. Мы были пионерами этого направления в Хорватии. Мы годами строили нашу компанию и достигли завидных результатов. Сегодня мы одно из лидирующих и самых опытных агентств по недвижимости в Хорватии.

Полный спектр услуг, в прямом смысле этого слова . От детальной проверки и подготовки недвижимости для продажи до переноса права собственности и вашего заселения со всеми переоформленными лицевыми счетами на ваше имя. 'Под ключ' для нас не просто слова.

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