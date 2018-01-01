  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Dream Estates Montenegro

Dream Estates Montenegro

Черногория, Montenegro, Kotor, Kotor Old Tow 321
;
Dream Estates Montenegro
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.dreammontenegro.com/en/home
Мы в соцсетях
Описание

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

Коммерческая недвижимость
Смотреть все 33 объекта
Коммерческая 1 спальня в Будва, Черногория
Коммерческая 1 спальня
Будва
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 236,000
For sale -threecommercial spaces on the ground level of a new residential building on the ma…
Коммерческая в Шишичи, Черногория
Коммерческая
Шишичи
Площадь 5 000 м²
€ 600,000
In Radanovici, on the main boulevard of Tivat - Budva, for sale plotof total 5.000m2Accordin…
Коммерческая в Sutvara, Черногория
Коммерческая
Sutvara
Площадь 1 845 м²
€ 1,609,000
Просторные коммерческие помещения на продажу расположены в Радановичах, Котор - Черногория. …
Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва
Площадь 450 м²
€ 900,000
Apart-hotel for sale in the centre of BudvaLocated right on the town’s main boulevard, 450m …
Земельные участки
Смотреть все 108 объектов
Земельные участки в Сустас, Черногория
Земельные участки
Сустас
Площадь 11 000 м²
€ 660,000
Property for sale in Montenegro - Plot with a beautiful view of the Boka Bay in a peaceful v…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica
Площадь 300 м²
€ 47,000
Land plot with sea views for sale situated ina small village just above Rose on Lustica peni…
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица
Площадь 7 627 м²
€ 376,312
Недвижимость на продажу в Черногории - Большой участок на продажу в деревне Кавак, недалеко …
Земельные участки в Доброта, Черногория
Земельные участки
Доброта
Площадь 977 м²
€ 1,500,000
Property for sale in Montenegro -Waterfront plot with stunning sea view in Dobrota, near Kot…
Наши агенты в Черногории
Nemanja Zirojević
Nemanja Zirojević
530 объектов
Агентства рядом
Киксам-Инвест
5 объектов

Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!

Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)
9 объектов
Агентство Monte-Life - 10 лет на рынке недвижимости в Черногории. У нас обширная база объектов по всей Черногории - студии, дома, апартаменты класса люкс, отели, эксклюзивные виллы, инвестиционные проекты, участки под строительство. Мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе сделки, оформление документов, получение ВНЖ. Черногория – эта страна с огромным потенциалом, покупая недвижимость в этой стране, вы не только инвестируете ваш капитал, но и получаете стабильный доход от аренды. Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
Galeo D.O.O.
49 объектов
Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
Monteonline
136 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
MONTBEL D.O.O.
629 объектов

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Realting.com
Перейти