Описание

Мы собрали нашу команду с многолетним опытом работы в сфере недвижимости, инвестиций и развития бизнеса в Греции и создали компанию, у которой есть то, чего не хватает в этой области. Комплексный подход. Гарантия наилучшего качества обслуживания. Наши директора постоянно развиваются, изучают новые проекты и возможности, сотрудничают с ведущими экспертами в этой области и идут в ногу с развитием рынка как в Греции, так и за рубежом.

Опытные риэлторы, юристы, экономисты и инженеры проведут вас от начала до конца. Проконсультируйтесь с вами о том, в какой тип недвижимости инвестировать, и расскажите вам все об Афинах, Аттике и Греции. Информируйте вас о возможности инвестирования в Грецию в отличие от других стран ЕС и преимуществах этого. Помогите вам, даже в поиске вашего идеального места жительства.

Мы будем там с самого начала, когда вы выберете недвижимость и подпишете контракт на нее, чтобы успокоить максимально возможный доход за счет ваших инвестиций. Кроме того, вам не придется беспокоиться о переоформлении счетов на ваше имя, управлении платежами, поиске арендатора, который даже проведет любой ремонт или реконструкцию, необходимые для недвижимости.

Наш подход приводит количество нашей недвижимости к постоянному постоянному росту. Мы инвестируем в различные объекты недвижимости в Греции, эффективно управляем ими и находим способы обеспечить их прибыльность и конкурентоспособность. С нами вы можете приобрести недвижимость, подходящую на любой вкус: от бюджетных студий и домов до апартаментов класса люкс VIP и вилл с панорамным видом на море, горы, или даже город Афины.

Domain Estate - это не только высококвалифицированный специалист, но и ваш надежный партнер при выборе недвижимости. Мы гарантируем прозрачность, честность и профессионализм, всегда в вашем распоряжении, чтобы ответить на любые вопросы, и с нетерпением ждем встречи с вами!