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Domain Estate

Syntagmatarchou Davaki 17, Kallithea, Athens
;
Domain Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.domainestate.gr
Описание

Мы собрали нашу команду с многолетним опытом работы в сфере недвижимости, инвестиций и развития бизнеса в Греции и создали компанию, у которой есть то, чего не хватает в этой области. Комплексный подход. Гарантия наилучшего качества обслуживания. Наши директора постоянно развиваются, изучают новые проекты и возможности, сотрудничают с ведущими экспертами в этой области и идут в ногу с развитием рынка как в Греции, так и за рубежом.

Опытные риэлторы, юристы, экономисты и инженеры проведут вас от начала до конца. Проконсультируйтесь с вами о том, в какой тип недвижимости инвестировать, и расскажите вам все об Афинах, Аттике и Греции. Информируйте вас о возможности инвестирования в Грецию в отличие от других стран ЕС и преимуществах этого. Помогите вам, даже в поиске вашего идеального места жительства.

Мы будем там с самого начала, когда вы выберете недвижимость и подпишете контракт на нее, чтобы успокоить максимально возможный доход за счет ваших инвестиций. Кроме того, вам не придется беспокоиться о переоформлении счетов на ваше имя, управлении платежами, поиске арендатора, который даже проведет любой ремонт или реконструкцию, необходимые для недвижимости.

Наш подход приводит количество нашей недвижимости к постоянному постоянному росту. Мы инвестируем в различные объекты недвижимости в Греции, эффективно управляем ими и находим способы обеспечить их прибыльность и конкурентоспособность. С нами вы можете приобрести недвижимость, подходящую на любой вкус: от бюджетных студий и домов до апартаментов класса люкс VIP и вилл с панорамным видом на море, горы, или даже город Афины.

Domain Estate - это не только высококвалифицированный специалист, но и ваш надежный партнер при выборе недвижимости. Мы гарантируем прозрачность, честность и профессионализм, всегда в вашем распоряжении, чтобы ответить на любые вопросы, и с нетерпением ждем встречи с вами!

Наши агенты в Греции
Mary Polychronidou
Mary Polychronidou
64 объекта
Агентства рядом
Real estate center
476 объектов

Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить лучшее качество услуг, связанных с недвижимостью.Когда Центр недвижимости только зарождался, моей целью было создать атмосферу профессионализма и ответственности. Компанию, способную удовлетворить самые строгие требования каждого клиента. Компанию, которую будет построена на честности и прозрачности, энергии и динамичности, чтобы достичь 100% удовлетворенности клиента. Я с радостью и гордостью могу сказать, что за последние 27 лет Real Estate Center — Susan Jameson не только смогли оправдать эти ожидания, но и превзойти их. Поскольку индустрия недвижимости продолжает расти и развиваться, мы растем вместе с ней, создавая более широкую глобальную сеть услуг и связей, чтобы более эффективно обслуживать наших клиентов. Позвольте отметить, что ничего бы не было без наших замечательных коллег, агентов и сотрудников Real Estate Center — Susan Jameson. Мы работаем как слаженная команда, усердно трудимся и помогаем друг другу. Мы любим свою работу и наслаждаемся ей, что позволяет нам чувствовать себя одной семьей. Мы стремимся превзойти ваши ожидания, чтобы вы ощущали полный комфорт на всех этапах сотрудничества. Позвольте пожелать вам успехов и процветания, и ещё раз поблагодарить вас за доверие к Центру недвижимости — Susan Jameson.

Dionisiou Real Estate
501 объект

Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.

Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company
965 объектов

Мы создаем все условия для жизни в Греции с комфортом. Hellenic Property – агентство по работе с греческой недвижимостью. Мы знаем, что большие дела требуют хорошего отдыха и свежих сил. Это заставляет нас ценить время и моменты в кругу семьи и друзей, наслаждаться каждым лучом тёплого солнца. Так было принято решение организовать компанию, чтобы помогать деловым людям, жить отдыхать и вести бизнес в стране гостеприимства и колыбели европейской цивилизации – в Греции. Мы любим наши объекты, продаем и арендуем только те дома, в которых хотели бы жить сами. Нам выгодно быть честным с нашими клиентами, потому что только такая стратегия дает клиентов на всю жизнь. Присоединяйтесь к клубу довольных клиентов.

JP & Partners Ltd
22 объекта
Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории. Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции. Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов. Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.
MAR Real Estate
128 объектов

MAR REAL ESTATE предлагает своим клиентам всю необходимую информацию для простой и успешной сделки с недвижимостью. Mar Real Estate предоставляет информацию о недвижимости, нужные инструменты и профессиональные знания своим греческим и международным клиентам. Это надежный ресурс для покупателей, продавцов и просто мечтателей, предлагающий исчерпывающий каталог продаваемых объектов, а также информацию, инструменты и профессиональные знания, которые помогут чувствовать себя уверенно на каждом этапе сделки.

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