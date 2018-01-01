Domain Asset Management

Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-дель-Соль, сети европейских агентств недвижимости, работающих на рынке элитной недвижимости.

В Cleox Inversiones мы каждый день стремимся иметь лучший продукт недвижимости для всех, кто хочет инвестировать в Коста-дель-Соль. В Михас, Марбеле, Бенахависе, Эстепоне и Сотогранде, недалеко от моря или в горах.

У нас есть более 20.000 объектов недвижимости, выбранных, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты: недвижимость на первой линии пляжа, уникальная недвижимость, виллы на гольф полях, особняки в Ла Загалете, новые застройки, участки и проекты для роскошных вилл.

Наша команда будет сопровождать вас с самого начала, чтобы вы могли найти дом своей мечты и сделать ваши инвестиции безопасными и надежными.