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Domain Asset Management

Calle Velazquez, 10 Planta 6o 28001 Madrid
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Domain Asset Management
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Испании
Anastasia Mironova
Anastasia Mironova
2 объекта
Агентства рядом
Investments offer
2 объекта

Меня зовут Елена Овчинникова. Я являюсь ИП, брокер по продаже коммерческой недвижимости в г. Валенсия и Испании. Наша профессиональная команда тесно сотрудничает с Каталонией, Андоррой, Мадридом, и недавно мы начали сотрудничать с Германией. Отличие нашей работы в том, что мы не являемся агенством недвижимости, работаем по запросу, предлагаем объекты от собственников, коллегии адвокатов и архитекторов.

LAYVAK Real Estate Group
17 объектов

Мы искренне заботимся о наших клиентах и ​​поэтому добиваемся успеха. Мы уважаем и поддерживаем наши семейные ТРАДИЦИИ, движимые ИННОВАЦИЯМИ. Мы знаем, как найти лучшую недвижимость и договориться о лучших предложениях. Наша работа - знать последние рыночные условия, правительственные постановления и предстоящие события, чтобы вам не приходилось это делать. Мы приспосабливаемся к текущим тенденциям и обстоятельствам, всегда на шаг впереди.

Focus Tenerife Real Estate
23 объекта

FOCUS TENERIFE REAL ESTATE 

- это инновационное агентство для удовлетворения постоянно изменяющихся жизненных и рабочих потребностей владельцев недвижимости и для предоставления домов, вписывающихся в прекрасные места, в которых мы находимся. Мы строим дома по индивидуальному заказу, специально для вас: Вы работаете на дому? Есть ли у вас увлечение или любимое занятие? Вам нравится тренироваться и поддерживать себя в форме? Является ли ваш дом местом, где вы можете расслабиться и отдохнуть?

Cleox Inversiones
81 объект

Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-дель-Соль, сети европейских агентств недвижимости, работающих на рынке элитной недвижимости.

В Cleox Inversiones мы каждый день стремимся иметь лучший продукт недвижимости для всех, кто хочет инвестировать в Коста-дель-Соль. В Михас, Марбеле, Бенахависе, Эстепоне и Сотогранде, недалеко от моря или в горах.

У нас есть более 20.000 объектов недвижимости, выбранных, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты: недвижимость на первой линии пляжа, уникальная недвижимость, виллы на гольф полях, особняки в Ла Загалете, новые застройки, участки и проекты для роскошных вилл.

Наша команда будет сопровождать вас с самого начала, чтобы вы могли найти дом своей мечты и сделать ваши инвестиции безопасными и надежными.

Bennecke
1 493 объекта
Компания Bennecke была основана в 1988 году. Наш главный офис находится в Пунта-Приме на побережье Коста-Бланка, между городом Торревьеха и популярным туристическим районом Оруэла-Коста. Недвижимость Испании представлена огромным разнообразием объектов, выполненных в различных архитектурных стилях и лежащих в широком диапазоне цен. Испанские дома, квартиры и виллы на протяжении многих лет пользуются устойчивым спросом среди иностранных покупателей. Испания - одна из самых популярных европейских стран с точки зрения вложения капитала в недвижимость. Агентство Bennecke поможет найти и купить испанскую недвижимость, соответствующую Вашим предпочтениям и запросам. В нашем каталоге представлен широкий выбор первичного и вторичного жилья различных типов, размеров и уровней комфортабельности. Мы оказываем также содействие в продаже недвижимости в Испании и сдаче в аренду объектов, находящихся в собственности клиента.
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