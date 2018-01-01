Deniz Estate
Компания Deniz Estate специализируется на продаже курортной недвижимости за рубежом и предоставляет полный сервис в сфере покупки недвижимости в Турции, Испании, Тайланде, Бали, а также на Кипре.
В нашей базе более 700 объектов недвижимости, в том числе от ведущих застройщиков, работа с которыми проверена годами и опытом. Сотни совместно успешных сделок подтверждают профессионализм и гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам.
www.deniz-estate.com
Компания Deniz Estate работает на рынке с 2013 года. Мы оказываем нашим клиентам полный цикл услуг от моменты выбора недвижимости за рубежом до постпродажного сервиса. Мы обладаем компетенциями как в законодательстве Турции, Испании, Тайланда, Бали, Кипра, так и стран СНГ – Украине и России, и помогаем вам с:
- подбором недвижимости
- открытием счетов и переводом денежных средств
- подготовкой документов для покупки
- согласованием вопросов с собственниками и застройщиками за рубежом
В нашей компании вы получаете полное консалтинговое и юридическое сопровождение и берем решение всех сопутствующих вопросов на себя.
www.deniz-estate.com