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Deniz Estate

Украина, 03035, г. Киев, ул. В. Липковского, 45, The Work, офис 16
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Deniz Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
deniz-estate.com
Описание

Компания Deniz Estate специализируется на продаже курортной недвижимости за рубежом и предоставляет полный сервис в сфере покупки недвижимости в Турции, Испании, Тайланде, Бали, а также на Кипре.

В нашей базе более 700 объектов недвижимости, в том числе от ведущих застройщиков, работа с которыми проверена годами и опытом. Сотни совместно успешных сделок подтверждают профессионализм и гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам.

www.deniz-estate.com

Услуги

Компания Deniz Estate работает на рынке с 2013 года. Мы оказываем нашим клиентам полный цикл услуг от моменты выбора недвижимости за рубежом до постпродажного сервиса. Мы обладаем компетенциями как в законодательстве Турции, Испании, Тайланда, Бали, Кипра, так и стран СНГ – Украине и России, и помогаем вам с:

  • подбором недвижимости
  • открытием счетов и переводом денежных средств
  • подготовкой документов для покупки
  • согласованием вопросов с собственниками и застройщиками за рубежом

В нашей компании вы получаете полное консалтинговое и юридическое сопровождение и берем решение всех сопутствующих вопросов на себя.

www.deniz-estate.com

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