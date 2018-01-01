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K&G estate

ГОРОД ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, ХИРМОНТЕПА МФЙ, 19МАВЗЕСИ, 43-УЙ, 31-ХОНАДОН
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K&G estate
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Квартиры в аренду
Смотреть все 4 объекта
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1/9
НОВОСТРОЙКА GARDENS RESIDENCE Район: Шайхантахурский Ориентир: Ташкент Сити Кол-во …
€2,069
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/6
Новостройка 2/2/6 Адрес: ЖК Мирабад Авеню Кол-во комнат: 2 Этаж : 2 Этажность: 6…
€1,881
Квартира 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 8/8
5/8/8 - 3000уе ГАБУС Адрес: ул. Нукусская Ориентир: ГАИ Глинка Кол-во комнат: 5 …
€2,821
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/6
2/4/6 - 1700уе НОВОСТРОЙКА Адрес: Мирабад Авеню Ориентир: Госпитальный рынок Кол-во…
€1,598
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Константин Усов
Константин Усов
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