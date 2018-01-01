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Агентства
K&G estate
K&G estate
ГОРОД ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, ХИРМОНТЕПА МФЙ, 19МАВЗЕСИ, 43-УЙ, 31-ХОНАДОН
;
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Квартиры
Смотреть все 29 объектов
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Ташкент
3
1
86 м²
6/7
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 3/6/7 Tashkent City Boulevard Адрес: Tashkent City Boulevard Кол…
€272,678
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Ташкент
4
1
100 м²
3/9
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 4/3/9 Ойбек Адрес: Ойбек Ориентир: 60 школа Кол-во комна…
€141,040
Квартиры в аренду
Смотреть все 4 объекта
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
3
2
92 м²
1/9
НОВОСТРОЙКА GARDENS RESIDENCE Район: Шайхантахурский Ориентир: Ташкент Сити Кол-во …
€2,069
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
2
1
60 м²
2/6
Новостройка 2/2/6 Адрес: ЖК Мирабад Авеню Кол-во комнат: 2 Этаж : 2 Этажность: 6…
€1,881
Квартира 4 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
5
2
320 м²
8/8
5/8/8 - 3000уе ГАБУС Адрес: ул. Нукусская Ориентир: ГАИ Глинка Кол-во комнат: 5 …
€2,821
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент
2
1
80 м²
4/6
2/4/6 - 1700уе НОВОСТРОЙКА Адрес: Мирабад Авеню Ориентир: Госпитальный рынок Кол-во…
€1,598
Дома в аренду
Смотреть все 1 объект
Коттедж 5 спален с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Мирзо-Улугбекский район
6
6
320 м²
4
4х этажный коттедж Адрес: Ул. Сухайл Кол-во комнат: 6 Этажность: 4 Площадь: 320м…
€2,069
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