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d.estate

Сербия, Novi Sad, Karadjordjeva 38
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d.estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.destate.rs
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Описание

D.estate - недавно созданная компания, предлагающая широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью. Наша миссия - помочь нашим клиентам принимать обоснованные решения, проводя их через весь процесс покупки и продажи недвижимости - от листинга и переговоров, подачи заявки на ипотеку до ремонта и дизайна интерьера. Мы стремимся создать долгосрочную стоимость и помочь сделать правильный инвестиционный выбор. Являясь риэлторской компанией полного цикла, мы предлагаем индивидуальный набор услуг, чтобы помочь нашим клиентам найти лучшее решение для их жизни и финансовых обстоятельств и сделать процесс гладким, освещая каждый шаг на пути и давая квалифицированные советы.

 

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