Об агентстве

Coastal Edge Development LTD: Ваш надежный партнер в недвижимости Кипра

За два года Coastal Edge Development LTD стала лидером на динамичном рынке недвижимости Кипра. Сотрудничая с проверенными застройщиками, мы гарантируем высокое качество каждого проекта, создавая дома, сочетающие роскошь, экологичность и индивидуальный дизайн под ваши желания.

Ключевые преимущества для покупателей:

Премиальная отделка: Используем материалы из Италии, Китая и других стран, создавая элегантные и долговечные интерьеры по вашим предпочтениям.

Индивидуальный дизайн: Разрабатываем уникальные проекты с итальянской мебелью или экологичной мебелью из Китая, изготовленной из натуральных материалов Америки и России.

Современные технологии: Дома оснащены передовыми системами безопасности, центральным кондиционированием и теплыми полами для комфорта и безопасности.

Энергоэффективность: Достигаем класса А с использованием солнечных панелей, снижая расходы и воздействие на окружающую среду.

Клиентоориентированность: Ваши потребности — наш приоритет, обеспечиваем прозрачность и надежность.

Полная поддержка: Оказываем юридическую помощь с документами по сделкам и заявками на ПМЖ Кипра.

ПМЖ Кипра: Инвестируйте для получения резидентства, с присоединением Кипра к Шенгену к 2026 году.

Наши партнерства с ведущими застройщиками гарантируют высокое качество. Мы предлагаем гибкость в дизайне, создавая интерьеры, отражающие ваш стиль, с итальянской мебелью или экологичной мебелью из Китая. Живя на Кипре, мы понимаем местный рынок и создаем дома для местных и международных покупателей. Энергоэффективные проекты с солнечными панелями экономят средства и заботятся об экологии. Системы безопасности и климат-контроль обеспечивают комфорт круглый год.

Мы ставим удовлетворение клиента на первое место, сопровождая вас от консультации до передачи объекта. Наша команда помогает с документацией и ПМЖ, упрощая процесс. С ожидаемым вступлением Кипра в Шенген к 2026 году наши объекты открывают доступ к Европе и средиземноморскому стилю жизни.

Выбирайте Coastal Edge Development LTD за дом вашей мечты, подкрепленный качеством, инновациями, поддержкой и доверием.