  2. Агентства
  3. Century 21 Investment Realty Group

Century 21 Investment Realty Group

Албания, Тирана (область)
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 05:01
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Албании
Fatjon Mahmutaj
Fatjon Mahmutaj
Агентства рядом
PRO Gold
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 524 Коммерческая недвижимость 20 Долгосрочная аренда 15 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 11
Century 21 Eon, Durres — лидер недвижимости на побережье Албании! Мы не просто часть международного бренда Century 21, который работает в 86 странах и объединяет более 145 000 профессионалов. Мы — один из самых успешных офисов сети в Албании. С 2019 года Century 21 Eon Durres неизменно…
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 13
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
Языки общения
English
IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 7
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 317 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 31 Земельные участки 4
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас! Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
PRO Silver
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 192 Коммерческая недвижимость 24 Долгосрочная аренда 178 Земельные участки 8
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
