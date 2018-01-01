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Caria Estates

Semih Sancar Caddesi, Gold Tower 69, Kyrenia
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Caria Estates
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Наши агенты на Кипре
Анастасия Сергиенко
Анастасия Сергиенко
Агентства рядом
Russian Media Group
Жилая недвижимость 43
Realty Marketing Group является частью медиа компании Russian Media Group Cyprus, находится на Кипре и предоставляет консультации русскоговорящим инвесторам и покупателям зарубежной недвижимости, а также оказывает услуги по рекламе европейским девелоперам и агентствам недвижимости в сфере элитной недвижимости. Realty Marketing Group сотрудничает с застройщиками и агентствами недвижимости по рекламе и презентации элитных проектов на международном рынке в рамках мировых событий: выставок, конференций и PR кампаний. Realty Marketing Group берет на себя ответственность в консультировании и помощи в сделках только с надежными партнерами, которые доказали свою надежность на рынке на протяжении многих лет. Наша цель сделать процесс покупки и инвестирования в недвижимость на международном рынке максимально легким, понятным и безопасным.
APL REAL ESTATE

На протяжении многих лет наша компания успешно сотрудничает с ведущими строительными компаниями и банками Кипра, с крупными агентствами по недвижимости в России, Англии и других странах, с высокопрофессиональными и авторитетными адвокатами, архитекторами и дизайнерами на Кипре и за рубежом.

В нашей компании (APL Alexander Real Estate Ltd) также существует риэлторский отдел, который занимается подбором недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках по всему острову (в том числе коммерческой недвижимости: отели, офисы, земельные участки и т.д.), арендой (летняя аренда и аренда на долгосрочный период). (Риэлторы). Лицензия №246/Е

FIRST CLASS HOMES LTD
Коммерческая недвижимость 457

First Class Homes - это ведущее лицензированное агентство недвижимости, расположенное в Лимассоле, Кипр. Компания предлагает консультации по краткосрочным и долгосрочным инвестициям в недвижимость Кипра. Сочетая наши обширные знания о рынке недвижимости на Кипре с множеством жилых и коммерческих объектов для продажи или аренды, перечисленных в нашем портфолио, мы уверены, что можем удовлетворить потребности каждого клиента.

Luxury Life
Новостройки 2

Здравствуйте, меня зовут Али. Luxury Life - одна из ведущих компаний по недвижимости на Северном Кипре.  - На рынке недвижимости 9 лет. Нам доверяют и мы оправдываем.  -С нашей командой эффективных юристов и консультантов по иммиграции мы поможем вам безопасно приобрести недвижимость и получить вид на жительство на Северном Кипре.  -Мы поможем вам познакомиться с Северным Кипром  -Мы проведем бесплатную консультацию -Мы предоставим бесплатный тур для посещения проектов * Трансфер из аэропорта 🛬 🚖, * Три ночи и четыре дня бесплатного проживания   

DOM Real Estate
Жилая недвижимость 73

Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, владельцев недвижимости и управляющие компании реально работающим инструментом с массой возможностей и преимуществ.

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