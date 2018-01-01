Billions Luxury Homes

Dacha - ведущее агентство недвижимости в Дубае, предоставляющее высококачественную недвижимость для продажи и аренды в Дубае и комплексные услуги по управлению недвижимостью.

Четко ориентируясь на предоставление клиентам услуг мирового класса, нам удалось сохранить успех во время обвала рынка недвижимости Дубая и стать одним из ключевых игроков в отрасли.