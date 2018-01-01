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Billion G&G group real estate

Албания, Тирана
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Billion G&G group real estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
billionrealty.al
Описание

Кто мы!!
Billion G&G Group — это платформа, которая предлагает возможность найти широкий спектр информации о рынке недвижимости. Мы обеспечиваем нашим виртуальным и физическим клиентам профессиональное обращение с их собственностью. Если у вас есть недвижимость, которую вы хотите продать или арендовать, или если вы хотите купить или арендовать, мы всегда в вашем распоряжении. Billion G&G Group является одним из семи учредителей Торгово-промышленной палаты Диаспоры. Компания была основана госпожами Суэлой Динелла и Джин Гьока. Госпожа Джин Гьока имеет многолетний опыт работы на рынке недвижимости. Она отличный администратор с развитыми коммуникативными навыками. Она является предпринимателем с портфелем из 35 личных активов и теперь также является частью портфеля Billion G&G Group. Госпожа Суэла Динелла – одна из первых основателей компаний по недвижимости в Албании. Имея многолетний опыт работы в этом секторе, обладая обширной информацией о законодательстве в сфере недвижимости, она также известна своими удивительными навыками командной работы и администрирования.

Услуги

Наши услуги

Цель компании — обеспечить клиентам и активам конкурентное преимущество. Укрепляя технологии и стратегии социальных сетей, компания подчеркивает способности команды.

• Консультации

От момента первоначального консультирования до завершения полного технологического цикла команда Billion G&G Group шаг за шагом следит за всем процессом. Наши консультанты точно и быстро выявляют потребности клиентов, предлагая правильное решение с учетом конкретных потребностей каждого конкретного случая. Для нас каждый клиент особенный, и мы относимся к нему индивидуально, фокусируясь на предложении наиболее выгодного решения.
• Управление недвижимостью
Команда Billion G&G Group поможет вам управлять вашей недвижимостью. Консультанты по недвижимости являются частью нашей команды, обладающей многолетним опытом работы в этой области и управляющей диверсифицированным портфелем активов. Обладая разнообразной клиентской базой и предлагая высочайший уровень профессионализма, команда Billion G&G Group помогает вам реализовать процессы покупки, управления, продажи или аренды недвижимости, сохраняя при этом высочайший интерес сторон и в рекордно короткие сроки.

• Оценка недвижимости

Многие заинтересованные клиенты или владельцы имеют мало информации о правильной цене, по которой можно продавать свои активы. Консультанты нашей команды помогут вам с более детальной оценкой ваших активов. Просто назначьте встречу для посещения активов и проведите более конкретный анализ стоимости ваших активов на рынке.

• Архитектор

Billion G&G Group Real Estate в сотрудничестве с архитектурными студиями помогает клиентам улучшать функциональную сторону их объектов, проектировать интерьеры и реализовывать свои работы с конкурентоспособным качеством и ценами.
Принципы Billion G&G Group
• Сотрудничество
• Честность
• Профессионализм
• Прозрачность
Мы благодарны за все доверие, которое оказывают нам наши клиенты, и за тяжелую работу наших агентов. Мы работаем как одна большая семья, потому что наша главная цель - помочь нашим клиентам обрести теплый дом!

Квартиры
Смотреть все 82 объекта
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом в Влёра, Албания
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом
Влёра
Площадь 112 м²
Этаж 4
The  apartment for sale with a total area of 112 m2, located on the 4th floor with an elevat…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Тирана
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продаётся квартира  общей площадью 68 м2, расположен на 9-ом этаже  с лифтом.  Квартира  …
€125,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Тирана, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Тирана
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся квартира  общей площадью 110 м2, расположена на 5-ом этаже без лифта.  Квартира…
€105,000
Дома
Смотреть все 8 объектов
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Влёра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Продаётся четвертэтажный дом общей площадью 220 м2.   Первый этаж есть большое правительст…
€120,000
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Влёра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный дом общей площадью  260 м2.   Первый этаж дома организовано: - гост…
€400,000
Дом 2 спальни с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 2 спальни с Онлайн-показ
Влёра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продаётся вилла  общей площадью108  м2.   В квартире организовано: - гостиная + кухня - …
€475,000
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Влёра, Албания
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Влёра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продаётся  трёхэтажный дом  общей площадью 200 м2.  В первом этаже:    - гостиная + кух…
€75,000
Наши агенты в Албании
Adriana Gegbataj
Adriana Gegbataj
98 объектов
Агентства рядом
IREA PROPERTY LTD
9 объектов

Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.

Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.

Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.

Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.

CACTUS | Real Estate
403 объекта

Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!) 🇦🇱🔑 Компания CACTUS REAL ESTATE это:

• Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление 

 

 

EstateAll
53 объекта

EstateAll - ведущая компания по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, управлению инвестиционным проектам и консалтинговым услугам в Албании.

Мы сотрудничаем с профессиональными юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти, застройщиками и девелоперами. 

Предлагаем полный спектр услуг для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости, разработчиков и инвесторов на национальном и международном уровне. 

Услуги включают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, брокерские продажи и лизинг (представление на рынке недвижимости собственников, застройщиков, арендодателей и арендаторов), управление недвижимостью и проектами, оценка, консалтинг, инвестиционные риски и маркетинговые исследования. 

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