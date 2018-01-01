Billion G&G group real estate

Кто мы!!
Billion G&G Group — это платформа, которая предлагает возможность найти широкий спектр информации о рынке недвижимости. Мы обеспечиваем нашим виртуальным и физическим клиентам профессиональное обращение с их собственностью. Если у вас есть недвижимость, которую вы хотите продать или арендовать, или если вы хотите купить или арендовать, мы всегда в вашем распоряжении. Billion G&G Group является одним из семи учредителей Торгово-промышленной палаты Диаспоры. Компания была основана госпожами Суэлой Динелла и Джин Гьока. Госпожа Джин Гьока имеет многолетний опыт работы на рынке недвижимости. Она отличный администратор с развитыми коммуникативными навыками. Она является предпринимателем с портфелем из 35 личных активов и теперь также является частью портфеля Billion G&G Group. Госпожа Суэла Динелла – одна из первых основателей компаний по недвижимости в Албании. Имея многолетний опыт работы в этом секторе, обладая обширной информацией о законодательстве в сфере недвижимости, она также известна своими удивительными навыками командной работы и администрирования.
Наши услуги
Цель компании — обеспечить клиентам и активам конкурентное преимущество. Укрепляя технологии и стратегии социальных сетей, компания подчеркивает способности команды.
• Консультации
От момента первоначального консультирования до завершения полного технологического цикла команда Billion G&G Group шаг за шагом следит за всем процессом. Наши консультанты точно и быстро выявляют потребности клиентов, предлагая правильное решение с учетом конкретных потребностей каждого конкретного случая. Для нас каждый клиент особенный, и мы относимся к нему индивидуально, фокусируясь на предложении наиболее выгодного решения.
• Управление недвижимостью
Команда Billion G&G Group поможет вам управлять вашей недвижимостью. Консультанты по недвижимости являются частью нашей команды, обладающей многолетним опытом работы в этой области и управляющей диверсифицированным портфелем активов. Обладая разнообразной клиентской базой и предлагая высочайший уровень профессионализма, команда Billion G&G Group помогает вам реализовать процессы покупки, управления, продажи или аренды недвижимости, сохраняя при этом высочайший интерес сторон и в рекордно короткие сроки.
• Оценка недвижимости
Многие заинтересованные клиенты или владельцы имеют мало информации о правильной цене, по которой можно продавать свои активы. Консультанты нашей команды помогут вам с более детальной оценкой ваших активов. Просто назначьте встречу для посещения активов и проведите более конкретный анализ стоимости ваших активов на рынке.
• Архитектор
Billion G&G Group Real Estate в сотрудничестве с архитектурными студиями помогает клиентам улучшать функциональную сторону их объектов, проектировать интерьеры и реализовывать свои работы с конкурентоспособным качеством и ценами.
Принципы Billion G&G Group
• Сотрудничество
• Честность
• Профессионализм
• Прозрачность
Мы благодарны за все доверие, которое оказывают нам наши клиенты, и за тяжелую работу наших агентов. Мы работаем как одна большая семья, потому что наша главная цель - помочь нашим клиентам обрести теплый дом!