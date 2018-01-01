Услуги

Наши услуги



Цель компании — обеспечить клиентам и активам конкурентное преимущество. Укрепляя технологии и стратегии социальных сетей, компания подчеркивает способности команды.



• Консультации



От момента первоначального консультирования до завершения полного технологического цикла команда Billion G&G Group шаг за шагом следит за всем процессом. Наши консультанты точно и быстро выявляют потребности клиентов, предлагая правильное решение с учетом конкретных потребностей каждого конкретного случая. Для нас каждый клиент особенный, и мы относимся к нему индивидуально, фокусируясь на предложении наиболее выгодного решения.

• Управление недвижимостью

Команда Billion G&G Group поможет вам управлять вашей недвижимостью. Консультанты по недвижимости являются частью нашей команды, обладающей многолетним опытом работы в этой области и управляющей диверсифицированным портфелем активов. Обладая разнообразной клиентской базой и предлагая высочайший уровень профессионализма, команда Billion G&G Group помогает вам реализовать процессы покупки, управления, продажи или аренды недвижимости, сохраняя при этом высочайший интерес сторон и в рекордно короткие сроки.



• Оценка недвижимости



Многие заинтересованные клиенты или владельцы имеют мало информации о правильной цене, по которой можно продавать свои активы. Консультанты нашей команды помогут вам с более детальной оценкой ваших активов. Просто назначьте встречу для посещения активов и проведите более конкретный анализ стоимости ваших активов на рынке.



• Архитектор



Billion G&G Group Real Estate в сотрудничестве с архитектурными студиями помогает клиентам улучшать функциональную сторону их объектов, проектировать интерьеры и реализовывать свои работы с конкурентоспособным качеством и ценами.

Принципы Billion G&G Group

• Сотрудничество

• Честность

• Профессионализм

• Прозрачность

Мы благодарны за все доверие, которое оказывают нам наши клиенты, и за тяжелую работу наших агентов. Мы работаем как одна большая семья, потому что наша главная цель - помочь нашим клиентам обрести теплый дом!